YouTube тормозит и не работает: почему замедляют самый известный видеохостинг

В России от Google неоднократно требовали удалить запрещенный на территории страны контент и разблокировать каналы российских авторов. За два года с конца 2021-го суд трижды накладывал на Google оборотные штрафы за неоднократные нарушения российского законодательства на общую сумму более 29 млрд руб. Последний оборотный штраф был выписан компании в конце декабря 2023 г. Тогда столичный суд оштрафовал Google на 4,6 млрд руб. за неудаление запрещенной в России информации. С начала года на компанию было наложено еще несколько штрафов: 31 июля Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 5 млн руб. за отказ выполнить требование Роскомнадзора, уже в августе – еще на 3,5 млн руб.