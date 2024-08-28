YouTube тормозит и не работает: почему замедляют самый известный видеохостинг

YouTube тормозит и не работает: почему замедляют самый известный видеохостингБудут ли в России блокировать YouTube и можно ли сейчас обойти скоростные ограничения
Замедление YouTube в России началось в июле. О масштабных проблемах в работе YouTube начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил оператор «Ростелеком». 3 августа видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. На то, что YouTube не работает, стали жаловаться и российские интернет-пользователи в социальных сетях.
Вопрос блокировки YouТube стали активно обсуждать после начала спецоперации на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов и высказывали недовольство «цензурой» видеохостинга. В частности тем, что он удаляет каналы ряда связанных с государством лиц и организаций.
Официально Google не объявлял о своем уходе из России. Но еще в феврале 2022 г. компания приостановила монетизацию каналов российских блогеров на YouТube. В марте того же года Google начал вывозить сотрудников московского офиса, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.
В России от Google неоднократно требовали удалить запрещенный на территории страны контент и разблокировать каналы российских авторов. За два года с конца 2021-го суд трижды накладывал на Google оборотные штрафы за неоднократные нарушения российского законодательства на общую сумму более 29 млрд руб. Последний оборотный штраф был выписан компании в конце декабря 2023 г. Тогда столичный суд оштрафовал Google на 4,6 млрд руб. за неудаление запрещенной в России информации. С начала года на компанию было наложено еще несколько штрафов: 31 июля Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 5 млн руб. за отказ выполнить требование Роскомнадзора, уже в августе – еще на 3,5 млн руб.
При этом не все из депутатов и чиновников высказываются за полную блокировку YouТube. Впервые о прямом воздействии на работу хостинга в России 25 июля заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Скорость загрузки YouTube снизилась до 40%, что связано с бездействием со стороны компании, утверждал он. «Деградация YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», – написал депутат в своем Telegram-канале.
«Уж как минимум Google (владеет сервисом. – «Ведомости»), должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, общественных деятелей. До тех пор, пока неоднократные предписания регулятора остаются неисполненными, у государства есть все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом», – сообщил Хинштейн.
Почему не работает YouTube
Российские официальные лица настаивали, что проблемы со скоростью работы сервиса вызваны только техническими неполадками в оборудовании Google. До ухода из России у компании была развернута большая сеть серверов Google Global Cache для кеширования и ускорения загрузки контента. Однако за последние два года оборудование не обновлялось, а сеть GGC не расширялась, что привело к деградации каналов, утверждали в «Ростелекоме».
По словам парламентария, Google должен договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования либо производить легальные платежи по оплате услуг отечественных дата-центров.
Как утверждал парламентарий, примерно 80% основного контента YouTube, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они, по словам Хинштейна, требуют постоянного обслуживания, которое невозможно из-за санкций.
Также, по информации Хинштейна, российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам», что приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube вплоть до 70%, о которых ранее заявлял депутат.
Как обойти замедление YouTube
Одним из первых способов обхода замедления, который стали рекомендовать интернет-пользователи в соцсетях, стал просмотр роликов через Discord. Вообще, это не специализированное приложение для просмотра видео, а мессенджер, но способ оказался эффективным.
Для того чтобы воспользоваться Discord для обхода ограничений, необходимо скачать и установить приложение и зарегистрироваться в нем. В самом мессенджере создать личный сервер, чтобы никому не мешать сообщениями (аналог папки «Избранное» в Telegram). Затем ссылку на выбранное видео необходимо скопировать, вставить в этот чат и запустить воспроизведение непосредственно в Discord, не переходя по внешней ссылке.
Помимо того есть масса сервисов для различных платформ и операционных систем, позволяющих смотреть видео в YouTube без ограничений, например Unicorn Https для iOS. Также есть встроенные расширения для браузеров, например «ЮБуст» в Chrome. Его можно установить через меню расширений. Все эти сервисы бесплатные.
Как долго YouTube будет «тормозить»
Как долго продлится замедление YouТube, неясно. Многие пользователи уже адаптировались и научились пользоваться инструментами обхода ограничений, в связи с чем не ощущают проблем доступа к контенту. Официальных заявлений о том, когда будет принято решение об окончательной блокировке или снятии ограничений, власти не делали.
В начале августа «Коммерсантъ» проанализировал технические данные видеоплеера, из которых следовало, что канальная скорость соединения с YouTube составляла 322 Кбит/с, при этом значение буфера (то есть длина предварительно загруженного кусочка видео) оставалось нулевым. В июле, согласно замерам в тех же условиях, плеер буферизовал как минимум 50 секунд видео в разрешении 1080p. При этом канальная скорость снижалась: 25 июля она составляла 8,5 Мбит/с, 30 июля – 918 Кбит/с. На сегодняшний день скорость продолжает снижаться.
Несколько Telegram-каналов сообщали, что российские власти потребовали от провайдеров ограничить доступ к видеохостингу до 128 килобит в секунду на домашнем интернете. Такой скорости хватит только для видео с разрешением не выше 240p или прослушивания аудио.
Заблокируют ли YouTube в России навсегда
Если замедление YouТube не окажет существенного влияния на переговоры с Google, то может встать и вопрос о полной блокировке сервиса в России, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Для этого будет максимально полно изучено общественное мнение с целью спрогнозировать риски, которые возникнут в связи с такой блокировкой, а также необходимостью для граждан безболезненно «переехать» на отечественные видеохостинги, добавляет руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.
Пока что вопрос о полной блокировке YouТube не стоит. Однако анонимные источники Газеты.ру сообщали, что замедление видео – это только начало. По словам нескольких собеседников «Ведомостей», решение может быть принято осенью.
По словам двух собеседников «Ведомостей», близких к Минцифры, YouТube – социально значимый сервис, поэтому его блокировка чревата социальным взрывом. Однако техническое замедление позволяет тщательно изучить трафик сервиса, чтобы в случае необходимости блокировки не нарушили работу других востребованных интернет-сервисов.