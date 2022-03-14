Роскомнадзор заблокировал Instagram в России
Роскомнадзор внес социальную сеть Instagram в реестр запрещенных сайтов. Согласно сервису ведомства по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к Instagram.com ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта. По данным сервиса по мониторингу блокировок Globalсheck, доступность соцсети в России составляет 0%.
Блокировка сервиса в России началась 13 марта с регионов Дальнего Востока. Роскомнадзор решил заблокировать соцсеть с полуночи 14 марта, чтобы дать пользователям Instagram время для переноса данных в другие соцсети и уведомления своих подписчиков.
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине. Ведомство нашло в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, Генпрокуратра попросила суд признать экстремистской организацией.
Глава соцсети Адам Моззери заявил, что решение о блокировке на территории России Instagram является неправильным, так как из-за него 80 млн пользователей в стране будут отрезаны друг от друга и остального мира. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас пояснял, что в случае признания Meta экстремистской организацией никакой ответственности за наличие аккаунтов в данных ресурсах граждане не понесут.