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Роскомнадзор заблокировал Instagram в России

Ведомости

Роскомнадзор внес социальную сеть Instagram в реестр запрещенных сайтов. Согласно сервису ведомства по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к Instagram.com ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта. По данным сервиса по мониторингу блокировок Globalсheck, доступность соцсети в России составляет 0%.

Блокировка сервиса в России началась 13 марта с регионов Дальнего Востока. Роскомнадзор решил заблокировать соцсеть с полуночи 14 марта, чтобы дать пользователям Instagram время для переноса данных в другие соцсети и уведомления своих подписчиков.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине. Ведомство нашло в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, Генпрокуратра попросила суд признать экстремистской организацией.

Глава соцсети Адам Моззери заявил, что решение о блокировке на территории России Instagram является неправильным, так как из-за него 80 млн пользователей в стране будут отрезаны друг от друга и остального мира. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас пояснял, что в случае признания Meta экстремистской организацией никакой ответственности за наличие аккаунтов в данных ресурсах граждане не понесут.

Ранее по теме: Что грозит пользователям Facebook и Instagram, если Meta признают экстремистской организацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных