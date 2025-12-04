В России заблокировали Facetime

В России заблокировали FacetimeРоскомнадзор сообщил, что сервис используется мошенниками и террористами
Роскомнадзор сообщил «Ведомостям», что ввел ограничительные меры в отношении сервиса Facetime.
В РКН объяснили блокировку сервиса видеозвонков для устройств Apple тем, что приложение, по данным правоохранительных органов, используется для организации и проведения террористических действий в России, а также вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений.
Пользователи в России жаловались на сбои в работе сервиса с начала сентября. Дату, когда именно была ограничена работа Facetime, в ведомстве не уточнили.
13 августа Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Тогда причиной также назывались их использование в мошеннических схемах и терроризме, а также игнорирование требований по противодействию таким действиям.
29 ноября РКН сообщил, что начал постепенную блокировку WhatsApp. В своем сообщении регулятор объяснил это нарушением российского законодательства. Мессенджер, по данным РКН, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.
3 декабря Роскомнадзор сообщил, что ввел ограничения на доступ к американской игровой платформе Roblox. Как пояснили в ведомстве, на популярной у детей и подростков платформе обнаружены многочисленные материалы, содержащие пропаганду и оправдание экстремизма и терроризма, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).