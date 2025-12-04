В России заблокировали Facetime

3 декабря Роскомнадзор сообщил, что ввел ограничения на доступ к американской игровой платформе Roblox. Как пояснили в ведомстве, на популярной у детей и подростков платформе обнаружены многочисленные материалы, содержащие пропаганду и оправдание экстремизма и терроризма, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).