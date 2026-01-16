В Госдуме заверили, что полная блокировка Telegram не планируется

В конце ноября 2025 г. Роскомнадзор (РКН) начал постепенную блокировку WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В своем сообщении регулятор объяснил это нарушением российского законодательства. По данным РКН, мессенджер применяется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.