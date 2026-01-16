Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В Госдуме заверили, что полная блокировка Telegram не планируется

Ведомости

Полная блокировка Telegram в России сейчас не планируется, поскольку мессенджер взаимодействует с властями. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил ТАСС.

Свинцов отметил, что Telegram достаточно эффективно сотрудничает с правительствами большинства стран, включая Россию.

«Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – отметил депутат, отвечая на вопрос о дальнейшей работе платформы.

В конце ноября 2025 г. Роскомнадзор (РКН) начал постепенную блокировку WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В своем сообщении регулятор объяснил это нарушением российского законодательства. По данным РКН, мессенджер применяется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.

В декабре РКН сообщил «Ведомостям», что продолжит вводить ограничения в работу WhatsApp, так как он продолжает нарушать российское законодательство.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте