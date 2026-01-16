В Госдуме заверили, что полная блокировка Telegram не планируется
Полная блокировка Telegram в России сейчас не планируется, поскольку мессенджер взаимодействует с властями. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил ТАСС.
Свинцов отметил, что Telegram достаточно эффективно сотрудничает с правительствами большинства стран, включая Россию.
«Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – отметил депутат, отвечая на вопрос о дальнейшей работе платформы.
В конце ноября 2025 г. Роскомнадзор (РКН) начал постепенную блокировку WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В своем сообщении регулятор объяснил это нарушением российского законодательства. По данным РКН, мессенджер применяется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.
В декабре РКН сообщил «Ведомостям», что продолжит вводить ограничения в работу WhatsApp, так как он продолжает нарушать российское законодательство.