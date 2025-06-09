Главные заявления Павла Дурова в интервью Такеру Карлсону

Дуров был задержан 24 августа по прилету в аэропорт Парижа. Следующие четыре дня бизнесмен, по его словам, содержался в одиночной камере без доступа к связи. По его словам, у него отобрали телефон и не разрешили связаться ни с кем, кроме его помощника – он помог найти адвокатов и связаться с друзьями Дурова.