Главные заявления Павла Дурова в интервью Такеру Карлсону

Главные заявления Павла Дурова в интервью Такеру КарлсонуОснователь Telegram заявил, что не понимает, в чем его обвиняют власти Франции
Американский журналист Такер Карлсон провел второе интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Большая часть беседы была посвящена событиям 2024 г. – задержанию бизнесмена и уголовному делу во Франции.
Условия содержания во Франции
Дуров был задержан 24 августа по прилету в аэропорт Парижа. Следующие четыре дня бизнесмен, по его словам, содержался в одиночной камере без доступа к связи. По его словам, у него отобрали телефон и не разрешили связаться ни с кем, кроме его помощника – он помог найти адвокатов и связаться с друзьями Дурова.
«Это была комната в 7 кв. м, без окон, бетонный блок. Узкая кровать без белья, без подушки, с тонким матрасом, будто коврик для йоги, – может быть, один сантиметр. И постоянно мигающий свет, что немного раздражало», – рассказал он.
Дуров уточнил, что хотя его содержали в запертой одиночной камере, это не было тюрьмой или следственным изолятором. Он отметит, что Франция стала «самым неожиданным местом для ареста».
Состояние близких Дурова после задержания
Дуров заявил, что является устойчивым к стрессу, поэтому мог позаботиться о себе. «Но быть запертым там, думать о том, что происходит с моей мамой? Она очень волновалась, как я узнал позже», – рассказал он.
Бизнесмен сообщил, что не мог поговорить со своими детьми из-за отсутствия связи. Его близкие были сбиты с толку и очень обеспокоены, добавил он.
Про обвинение
Основатель Telegram заявил, что сам не понимает, в чем его обвиняют. По его словам, после задержания ему сообщили, что французские власти обеспокоены предполагаемым отсутствием ответа от Telegram на судебные запросы. Выяснилось, что это оказалось «неправдой», поскольку Telegram не получали ни одного юридически обязывающего судебного запроса, поступающего из Франции.
Позже ему предъявили обвинение в соучастии в противоправной деятельности. Бизнесмен заявил, что французские власти обвиняют его в том, что он не смог предотвратить преступления, совершенные с использованием Telegram. Дуров назвал это нелепым и отметил, что это все равно что арестовать президента США Дональда Трампа или французского лидера Эммануэля Макрона за преступления, совершенные гражданами этих стран.
Приватность Telegram
Руководство Telegram придумало бизнес-модель, при которой не нужно прибегать к злоупотреблению личными данными пользователей, утверждает Дуров. По его словам, Telegram успешно монетизируется через платные подписки и другие способы без использования методов, связанных с извлечением личных данных для таргетированной рекламы.
Мессенджер не рекомендует контент автоматически, что делает его нейтральной и приватной платформой, а также способствует свободе выражения мнений. Telegram не передает доступ к личным сообщениям, поскольку не может сделать это технически, продолжил он. Дуров заверил, что Telegram не раскрывает личные данные без законных оснований.