Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Интервью началось с вопроса о возбужденном в отношении него уголовном деле во Франции. Дуров заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти. «Такая трактовка "соучастия" крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет», – сказал он.