Дуров дал интервью Такеру Карлсону
Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Часовой видеоролик опубликован на странице Карлсона на YouTube.
Интервью началось с вопроса о возбужденном в отношении него уголовном деле во Франции. Дуров заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти. «Такая трактовка "соучастия" крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет», – сказал он.
Это второе интервью Дурова журналисту Карлсону. Первая беседа была записана еще до задержания – в апреле 2024 г.
В конце августа 2024 г. Дуров был задержан во Франции местными правоохранительными органами. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях.
Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. В мае 2025 г. Дуров анонсировал прилет в Дубай в начале июня и «хорошие новости».