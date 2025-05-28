Павел Дуров планирует прилететь в Дубай в начале июня
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал прилет в Дубай в начале июня и «хорошие новости». Об этом он написал в канале в своем мессенджере.
Это может означать разрешение Франции на выезд Дурова из страны. 24 мая стало известно о том, что суд запретил бизнесмену посетить Форум свободы в Норвегии.
Франция проводит расследование в отношении Дурова на предмет качества модерации Telegram (например, распространении порнографии с участием детей) и отказа в сотрудничестве с правоохранительными органами. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что причина ареста, на самом деле, заключается в стремлении Франции управлять выборами в Румынии.
19 мая Дуров объявил, что на допросах службы не спрашивали его о терроризме и детской порнографии, а главной целью французской разведки «всегда была геополитика». Речь шла о том, что, по словам основателя мессенджера, к нему обращались органы одной из западных стран с целью заблокировать каналы и аккаунты консерваторов Румынии, чтобы повлиять на президентские выборы. Позже Дуров рассказал, что речь шла о спецслужбах Франции.