Павел Дуров планирует прилететь в Дубай в начале июня

19 мая Дуров объявил, что на допросах службы не спрашивали его о терроризме и детской порнографии, а главной целью французской разведки «всегда была геополитика». Речь шла о том, что, по словам основателя мессенджера, к нему обращались органы одной из западных стран с целью заблокировать каналы и аккаунты консерваторов Румынии, чтобы повлиять на президентские выборы. Позже Дуров рассказал, что речь шла о спецслужбах Франции.