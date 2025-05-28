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Павел Дуров планирует прилететь в Дубай в начале июня

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал прилет в Дубай в начале июня и «хорошие новости». Об этом он написал в канале в своем мессенджере.

Это может означать разрешение Франции на выезд Дурова из страны. 24 мая стало известно о том, что суд запретил бизнесмену посетить Форум свободы в Норвегии.

Франция проводит расследование в отношении Дурова на предмет качества модерации Telegram (например, распространении порнографии с участием детей) и отказа в сотрудничестве с правоохранительными органами. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что причина ареста, на самом деле, заключается в стремлении Франции управлять выборами в Румынии.

19 мая Дуров объявил, что на допросах службы не спрашивали его о терроризме и детской порнографии, а главной целью французской разведки «всегда была геополитика». Речь шла о том, что, по словам основателя мессенджера, к нему обращались органы одной из западных стран с целью заблокировать каналы и аккаунты консерваторов Румынии, чтобы повлиять на президентские выборы. Позже Дуров рассказал, что речь шла о спецслужбах Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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