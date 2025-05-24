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Суд не разрешил Дурову выехать из Франции

Ведомости

Французский суд отклонил просьбу основателя Telegram Павла Дурова о поездке в Норвегию, где пройдет Форум свободы (Oslo Freedom Forum), сообщил фонд Human Rights Foundation (HRF) на своем сайте.

«Очень жаль, что французские суды запретили господину Дурову участвовать в мероприятии, где его голос так необходим», – сказал основатель и генеральный директор HRF Тор Халворссен. 

Планировалось, что на форуме 26 мая Дуров выступит на тему «свободы слова, слежки и цифровых прав». Бизнесмен также должен был принять участие во встречах с правозащитниками.

В фонде напомнили, что французские власти после ареста Дурова предоставили ему разрешение выехать из страны. На этом фоне решение суда не выпускать в Норвегию стало «неожиданным» и «огорчительным» для участников форума, говорится в релизе. Ожидается, что Дуров подключится к участию в мероприятии онлайн, выступление будет транслироваться в прямом эфире 27 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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