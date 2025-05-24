Суд не разрешил Дурову выехать из Франции

В фонде напомнили, что французские власти после ареста Дурова предоставили ему разрешение выехать из страны. На этом фоне решение суда не выпускать в Норвегию стало «неожиданным» и «огорчительным» для участников форума, говорится в релизе. Ожидается, что Дуров подключится к участию в мероприятии онлайн, выступление будет транслироваться в прямом эфире 27 мая.