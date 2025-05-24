Суд не разрешил Дурову выехать из Франции
Французский суд отклонил просьбу основателя Telegram Павла Дурова о поездке в Норвегию, где пройдет Форум свободы (Oslo Freedom Forum), сообщил фонд Human Rights Foundation (HRF) на своем сайте.
«Очень жаль, что французские суды запретили господину Дурову участвовать в мероприятии, где его голос так необходим», – сказал основатель и генеральный директор HRF Тор Халворссен.
Планировалось, что на форуме 26 мая Дуров выступит на тему «свободы слова, слежки и цифровых прав». Бизнесмен также должен был принять участие во встречах с правозащитниками.
В фонде напомнили, что французские власти после ареста Дурова предоставили ему разрешение выехать из страны. На этом фоне решение суда не выпускать в Норвегию стало «неожиданным» и «огорчительным» для участников форума, говорится в релизе. Ожидается, что Дуров подключится к участию в мероприятии онлайн, выступление будет транслироваться в прямом эфире 27 мая.