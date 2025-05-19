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Дуров: французская разведка преследовала граждан Румынии, Молдавии и Украины

Ведомости

Внешняя разведка Франции при разговорах с Павлом Дуровым не упоминала терроризм и детскую порнографию, для борьбы с которыми якобы организовывала встречи, заявил основатель Telegram в социальной сети X. Органы интересовались IP-адресами граждан Румынии, Молдавии и Украины.

По словам Дурова, главной целью французской разведки «всегда была геополитика». Ложные заявления о бездействии Telegram в рамках борьбы с незаконными явлениями, как терроризм и порнография с участием детей, являются манипуляцией, подчеркнул он.

18 мая Дуров сообщил, что французское правительство попросило Telegram «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии» накануне президентских выборов в государстве. Сооснователь мессенджера отказался от таких требований, заявив, что не будет ограничивать свободу румынских пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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