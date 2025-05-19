Дуров: французская разведка преследовала граждан Румынии, Молдавии и Украины
Внешняя разведка Франции при разговорах с Павлом Дуровым не упоминала терроризм и детскую порнографию, для борьбы с которыми якобы организовывала встречи, заявил основатель Telegram в социальной сети X. Органы интересовались IP-адресами граждан Румынии, Молдавии и Украины.
По словам Дурова, главной целью французской разведки «всегда была геополитика». Ложные заявления о бездействии Telegram в рамках борьбы с незаконными явлениями, как терроризм и порнография с участием детей, являются манипуляцией, подчеркнул он.
18 мая Дуров сообщил, что французское правительство попросило Telegram «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии» накануне президентских выборов в государстве. Сооснователь мессенджера отказался от таких требований, заявив, что не будет ограничивать свободу румынских пользователей.