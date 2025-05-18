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Дуров отказался блокировать румынские каналы в Telegram по просьбе одной из стран

Основатель мессенджера намекнул, что это была Франция
Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к его мессенджеру с просьбой, связанной с выборами в Румынии, но тот отказал. Об этом Дуров рассказал в своем Telegram-канале.

В публикации он предложил подписчикам угадать, власти какой страны написали Дурову. При этом в скобках он добавил эмоджи багета, который считается символом Франции. По его словам, правительство страны попросило Telegram «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии», где 18 мая проходят президентские выборы.

«Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы», – написал предприниматель.

Он подчеркнул, что нельзя «защищать демократию», разрушая ее. Правительства, по мнению Дурова, не могут также «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в процедуры. «У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого», – заключил он.

18 мая в Румынии проходит второй тур президентских выборов. В начале мая лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион победил в первом туре, набрав 40,96% голосов. На втором месте был мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%, на третьем – представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску, получивший 20,07% голосов.

Politico писало, что власти Евросоюза опасаются возможного избрания Симиона. Брюссель и европейские чиновники обеспокоены тем, что 38-летний «смутьян» присоединится к нынешнему «дуэту разрушителей» – премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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