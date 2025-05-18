Дуров отказался блокировать румынские каналы в Telegram по просьбе одной из стран

Он подчеркнул, что нельзя «защищать демократию», разрушая ее. Правительства, по мнению Дурова, не могут также «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в процедуры. «У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого», – заключил он.