В первом туре президентских выборов в Румынии побеждает правопопулист

Результаты первого тура показывают – румынская политическая система сейчас в очень сложном положении, замечает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Дан – это «евроатлантист с перебором» и человек, критикующий румынскую власть с позиции большего евроатлантизма. «Он, в общем, такой же вызов румынской системе, как и Симион», – поясняет Трухачев. Брюссель будет поддерживать Дана по полной, но отрыв слишком велик, чтобы такое можно было отыграть, считает Трухачев. «Либерал вроде Дана даже в более богатой европейской стране проиграл бы умеренному евроскептику, так как дополнительного углубления евроинтеграции избиратели не хотят», – полагает Трухачев.