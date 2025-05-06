В первом туре президентских выборов в Румынии побеждает правопопулист

В первом туре президентских выборов в Румынии побеждает правопопулистЕдиный кандидат от партий мейнстрима даже не прошел во второй тур
В первом туре президентских выборов в Румынии победу одержал лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион. По данным ЦИК, после подсчета всех бюллетеней он набрал 40,96% голосов. На втором месте – мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%, на третьем – представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску, получивший 20,07% голосов. Явка составила 53,21%. Антонеску признал свое поражение. Второй тур состоится 18 мая, для победы в нем нужно набрать простое большинство голосов.
Президент Румынии обладает полномочиями во внешней политике и представляет страну в Европейском совете, поэтому выборы могут иметь важные последствия для политики Румынии в отношении Украины, России, США и ЕС. Большое влияние на результаты оказало голосование в эмиграции. Как пишет The Economist, 60% из миллиона проголосовавших за рубежом румын выбрали Симиона, а 26% – Дана. Соперник Симиона во втором туре, Дан является проевропейским политиком. «Будет трудный второй тур с кандидатом-изоляционистом. Это спор не между двумя людьми, а между прозападным курсом для Румынии и антизападным», – заявил Дан 5 мая.
Результаты первого тура показывают – румынская политическая система сейчас в очень сложном положении, замечает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Дан – это «евроатлантист с перебором» и человек, критикующий румынскую власть с позиции большего евроатлантизма. «Он, в общем, такой же вызов румынской системе, как и Симион», – поясняет Трухачев. Брюссель будет поддерживать Дана по полной, но отрыв слишком велик, чтобы такое можно было отыграть, считает Трухачев. «Либерал вроде Дана даже в более богатой европейской стране проиграл бы умеренному евроскептику, так как дополнительного углубления евроинтеграции избиратели не хотят», – полагает Трухачев.
Сам Симион придерживается курса на активное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа. «Мы полностью согласны с идеологией MAGA (сделать Америку снова великой. – «Ведомости»). Мы – трампистская партия», – объявил кандидат 4 мая. Как пишет The Economist, успех Симиона вызывает беспокойство у ЕС. Симиону запрещен въезд на Украину, которую он критикует за притеснения румынского меньшинства и выступает против военной помощи Киеву, а также в Молдавию, так как он требует референдума о ее присоединении к Румынии. Симион критикует затягивание украинского конфликта и приветствует дипломатические инициативы администрации Трампа.
Румыния пока единственная страна, где как-то сработало внешнее вмешательство со стороны команды Трампа: в Канаде, Австралии, Германии оно было скорее контрпродуктивным, считает руководитель «Минченко консалтинга» политолог Евгений Минченко. «В Румынии протесты Вэнса против снятия с выборов победившего в декабре в первом туре правопопулистского кандидата Кэлина Джорджеску оказали свое влияние. Но теперь вопрос и в мобилизации: отрыв, с одной стороны, большой, с другой стороны, есть возможность включить админресурс и провести переговоры с кандидатами, не вышедшими на второй тур», – говорит Минченко.
При этом назвать Симиона пророссийским нельзя – он поддерживает санкции в качестве наказания за «российскую агрессию» и считает, что ЕС должен конфисковать замороженные российские активы. Антиглобалист Симион, которого поддержал Джорджеску, победил в первом туре уже майских румынских выборов ожидаемо, считает преподаватель кафедры политологии МГЛУ Алина Азаренкова. А вот второе место за Даном оказалось вопреки опросам.
При этом включение админресурса и отмену результатов она видит маловероятными, в том числе и в связи с заявлениями американской администрации, которая осудила эти действия в декабре.
Румыния – не Франция и в стране даже левые силы имеют «национальный» налет, говорит Трухачев. «Так что избиратели социал-демократов и «системных консерваторов» разделятся между Симионом и Даном. А уж избиратели бывшего премьера Понты скорее склонятся к Симиону. Так что в Румынии объединение по французским лекалам левых с центристами, чтобы не допустить к власти правых, не выйдет», – считает эксперт.