Володин заявил о крахе демократии в Европе

По его словам, сейчас наиболее популярных политиков в Германии, Франции, Румынии, Молдавии отдают под суд и запрещают партии. В частности, в Германии признали правоэкстремистской самую популярную партию «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Во Франции набравшую популярность лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после обгона по рейтингам французского президента Эммануэля Макрона лишили права избираться в органы власти в течение пяти лет и привлекли к уголовной ответственности.