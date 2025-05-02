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Володин заявил о крахе демократии в Европе

По его словам, наиболее популярных политиков отдают под суд, а партии запрещают
Ведомости

Европейские страны превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Политическая система, основанная на демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом», – подчеркнул Володин.

По его словам, сейчас наиболее популярных политиков в Германии, Франции, Румынии, Молдавии отдают под суд и запрещают партии. В частности, в Германии признали правоэкстремистской самую популярную партию «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Во Франции набравшую популярность лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после обгона по рейтингам французского президента Эммануэля Макрона лишили права избираться в органы власти в течение пяти лет и привлекли к уголовной ответственности.

Председатель Госдумы напомнил, что в ноябре 2024 г. в Румынии отменили результаты президентских выборов, на которых победил представитель оппозиции Кэлин Джорджеску. Его также не допустили к новым выборам. Популярную в Молдавии главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, не поддержавшую курс на евроинтеграцию, арестовали в преддверии переизбрания парламента.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает тоталитарные меры Кишинева относительно Гагаузии и призывает обратить внимание на ситуацию международные структуры. Дипломат указала, что власти Молдавии попирают права человека и национальных меньшинств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Гуцул, заявил, что действующая власть в Молдавии использует методы неприкрытого давления на политиков, составляющих конкуренцию президенту республики Майе Санду. Представитель Кремля осудил подобные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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