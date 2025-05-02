Володин заявил о крахе демократии в Европе

Володин заявил о крахе демократии в ЕвропеПо его словам, наиболее популярных политиков отдают под суд, а партии запрещают
Европейские страны превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Политическая система, основанная на демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом», – подчеркнул Володин.
По его словам, сейчас наиболее популярных политиков в Германии, Франции, Румынии, Молдавии отдают под суд и запрещают партии. В частности, в Германии признали правоэкстремистской самую популярную партию «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Во Франции набравшую популярность лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после обгона по рейтингам французского президента Эммануэля Макрона лишили права избираться в органы власти в течение пяти лет и привлекли к уголовной ответственности.
Председатель Госдумы напомнил, что в ноябре 2024 г. в Румынии отменили результаты президентских выборов, на которых победил представитель оппозиции Кэлин Джорджеску. Его также не допустили к новым выборам. Популярную в Молдавии главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, не поддержавшую курс на евроинтеграцию, арестовали в преддверии переизбрания парламента.
17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает тоталитарные меры Кишинева относительно Гагаузии и призывает обратить внимание на ситуацию международные структуры. Дипломат указала, что власти Молдавии попирают права человека и национальных меньшинств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Гуцул, заявил, что действующая власть в Молдавии использует методы неприкрытого давления на политиков, составляющих конкуренцию президенту республики Майе Санду. Представитель Кремля осудил подобные действия.