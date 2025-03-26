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В Кремле осудили задержание в Кишиневе главы Гагаузии Евгении Гуцул

Власти Молдавии должны прекратить давление на политических конкурентов Санду, заявил Песков
Ведомости

Действующая власть в Молдавии использует методы неприкрытого давления на политиков, которые составляют конкуренцию президенту республики Майе Санду. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание в аэропорту Кишинева Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) страны главы Гагаузии Евгении Гуцул.

«Мы, конечно же, осуждаем подобные действия и считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов и предоставить свободу действия всем политическим силам в стране», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что власти республики вышли за рамки демократических норм и во многом «копируют манеру поведения» коллег в соседней Румынии, уточнив при этом, что имеет в ввиду случай с задержанием победителя первого тура президентской гонки Кэлина Джорджеску.

Гуцул была задержана вечером 25 марта на 72 часа. По словам ее советника Юрия Кузнецова, из аэропорта Кишинева глава Гагаузии планировала вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса для обсуждения там важных для автономии вопросов.

По информации генпрокуратуры Молдавии, при прохождении пограничного контроля выяснилось, что Гуцул числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. На сайте НЦБК сообщается, что в ближайшие часы прокуроры предъявят Гуцул обвинение и обратятся в суд с ходатайством об аресте.

В отношении Гуцул в Молдавии было возбуждено уголовное дело о нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» (в июне 2023 г. конституционный суд республики признал ее незаконной). Согласно версии прокуратуры, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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