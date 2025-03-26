В Кремле осудили задержание в Кишиневе главы Гагаузии Евгении Гуцул

По информации генпрокуратуры Молдавии, при прохождении пограничного контроля выяснилось, что Гуцул числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. На сайте НЦБК сообщается, что в ближайшие часы прокуроры предъявят Гуцул обвинение и обратятся в суд с ходатайством об аресте.