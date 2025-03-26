Что известно о задержании главы Гагаузии Гуцул в аэропорту Кишинева

25 марта НАЦ провел обыски по уголовному делу по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций против экс-казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии в 2023 г., писали «РИА Новости». В сообщении НЦБК указано, что задержание главы автономии произошло «в рамках того же дела, по которому расследуются действия лица, ответственного за финансовую деятельность конкурента на выборах 2023 г., в отношении которого НАК провел обыски в Оргееве 25 марта».