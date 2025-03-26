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Что известно о задержании главы Гагаузии Гуцул в аэропорту Кишинева

По данным генпрокуратуры Молдавии, это связано с запретом на выезд
Инна Шульгина
Александр Демьянчук / ТАСС
Александр Демьянчук / ТАСС

Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии вечером 25 марта. Как сообщал советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, она намеревалась вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. По его словам, глава Гагаузии планировала обсудить в Турции «важные для автономии» вопросы.

Молдавская генпрокуратура сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что в ходе «рутинной проверки» при прохождении пограничного контроля выяснилось, что Гуцул числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. Об этом сообщили «компетентным органам».

«Впоследствии данное лицо было задержано на 72 часа НЦБК в сотрудничестве с прокурорами Кишинева. В настоящее время дело расследуется уполномоченными учреждениями с целью выяснения всех обстоятельств», – говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС). 

После задержания Гуцул была доставлена в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ). На фоне ее задержания народное собрание Гагаузии планирует собраться 26 марта на экстренное заседание.

Замглавы Гагаузии Виктор Петров сообщил «РИА Новости», что процессуальный статус Гуцул пока неизвестен. Он обратил внимание на то, что информация о мере пресечения станет известна после 72 часов, когда срок задержания истечет. На сайте НЦБК сообщается, что, согласно ожиданиям, «в ближайшие часы» прокуроры предъявят Гуцул обвинение и «обратятся в суд с ходатайством о превентивном аресте».

По словам замглавы Гагаузии, молдавские власти стягивают в административный центр Гагаузии Комрат полицию. Петров предполагает, что город будет заблокирован. «Принимаются меры режимом партии "Действие и солидарность", ситуация накаляется», – прокомментировал он. Петров также рассказал, что в Гагаузии и Кишиневе состоятся акции в поддержку Гуцул, в рамках этих мероприятий примут резолюции.

Лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор осудил задержание Гуцул. Блок выразил протест против ее задержания.

25 марта НАЦ провел обыски по уголовному делу по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций против экс-казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии в 2023 г., писали «РИА Новости». В сообщении НЦБК указано, что задержание главы автономии произошло «в рамках того же дела, по которому расследуются действия лица, ответственного за финансовую деятельность конкурента на выборах 2023 г., в отношении которого НАК провел обыски в Оргееве 25 марта».

Ранее Гуцул обвиняли в Молдавии в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» (в июне 2023 г. конституционный суд Молдавии признал ее незаконной). Согласно версии прокуратуры, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.

Гуцул, победившая на выборах главы Гагаузии в мае 2023 г., выступает за развитие отношений с Россией. В марте 2024 г. она встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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