Задержанную главу Гагаузии Гуцул привезли в Национальный антикоррупционный центр
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, задержанная в аэропорту Кишинева, доставлена в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в пресс-службе главы.
«Гуцул привезли в здание НАЦ через вход со двора. Адвокаты были вместе с ней», – сказал собеседник агентства.
Вечером 25 марта Гуцул была задержана на 72 часа Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. По словам советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова, из аэропорта Кишинева Гуцул планировала вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса, передает ТАСС. По его словам, Гуцул намеревалась обсудить в Турции вопросы, «важные для автономии». Отмечалось, что сторонники Гуцул собираются у здания национального центра. 26 марта Народное собрание Гагаузии соберется для проведения экстренного заседания из-за задержания Гуцул.
Лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор осудил задержание главы Гагаузии, блок выразил протест.
Гуцул обвиняли в Молдавии в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» (в июне 2023 г. конституционный суд Молдавии признал ее незаконной). Как полагает прокуратура, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.
Гуцул одержала победу на выборах главы автономии в мае 2023 г. Политик выступает за развитие отношений с Россией. В марте 2024 г. состоялась ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.