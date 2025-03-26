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Задержанную главу Гагаузии Гуцул привезли в Национальный антикоррупционный центр

Ведомости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, задержанная в аэропорту Кишинева, доставлена в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в пресс-службе главы.

«Гуцул привезли в здание НАЦ через вход со двора. Адвокаты были вместе с ней», – сказал собеседник агентства.

Вечером 25 марта Гуцул была задержана на 72 часа Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. По словам советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова, из аэропорта Кишинева Гуцул планировала вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса, передает ТАСС. По его словам, Гуцул намеревалась обсудить в Турции вопросы, «важные для автономии». Отмечалось, что сторонники Гуцул собираются у здания национального центра. 26 марта Народное собрание Гагаузии соберется для проведения экстренного заседания из-за задержания Гуцул.

Лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор осудил задержание главы Гагаузии, блок выразил протест.

Гуцул обвиняли в Молдавии в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» (в июне 2023 г. конституционный суд Молдавии признал ее незаконной). Как полагает прокуратура, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.

Гуцул одержала победу на выборах главы автономии в мае 2023 г. Политик выступает за развитие отношений с Россией. В марте 2024 г. состоялась ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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