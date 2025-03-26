Задержанную главу Гагаузии Гуцул привезли в Национальный антикоррупционный центр

Вечером 25 марта Гуцул была задержана на 72 часа Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. По словам советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова, из аэропорта Кишинева Гуцул планировала вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса, передает ТАСС. По его словам, Гуцул намеревалась обсудить в Турции вопросы, «важные для автономии». Отмечалось, что сторонники Гуцул собираются у здания национального центра. 26 марта Народное собрание Гагаузии соберется для проведения экстренного заседания из-за задержания Гуцул.