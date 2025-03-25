Главу Гагаузии Гуцул задержали в Молдавии
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержал главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.
«Гуцул задержана офицерами НЦБК на 72 часа», – говорится в сообщении.
НЦБК планирует представить подробности в среду, 26 марта.
На фоне задержания Гуцул народное собрание Гагаузии планирует собраться 26 марта на экстренное заседание. Об этом сообщил председатель собрания Дмитрий Константинов: «Будем думать, что делать». Лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор осудил задержание Гуцул в аэропорту Кишинева. Блок выразил протест против задержания Гуцул.
Гуцул ранее обвинялась в Молдавии в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» (в июне 2023 г. конституционный суд Молдавии признал ее незаконной). По версии прокуратуры, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.
Гуцул победила на выборах главы автономии в мае 2023 г. Она выступает за развитие отношений с Россией, в марте 2024 г. она встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ноябре 2024 г. в доме зампредседателя исполнительного комитета Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна прошли обыски. 9 ноября того же года полиция Молдавии задержала бывшего советника главы Гагаузии Михаила Влаха за призывы к насилию в социальных сетях.