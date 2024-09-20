Гуцул прервала визит в Россию из-за судебного заседания в Кишиневе
Главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул пришлось прервать визит в Россию из-за судебного заседания в Кишиневе, передает ТАСС.
«Сегодня я должна была выступать на Евразийском женском форуме в Питере, но из-за судебного заседания мне пришлось прилететь обратно, потому что я не имею права пропускать ни одного заседания», – сказала она перед заседанием.
В Молдавии Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд республики признал ее незаконной). Прокуратура считает, что глава Гагаузии якобы получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.
Сама Гуцул вину отрицает. По ее словам, дело было сфабриковано и инициировано по указанию президента Молдавии Майи Санду.
Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. В мае 2023 г. Гуцул победила на выборах главы автономии. При этом она подчеркивала, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в 2024 г. из-за возрастных ограничений. Гуцул выступает за развитие отношений с Россией, в марте этого года она встречалась с президентом страны Владимиром Путиным.