Гуцул прервала визит в Россию из-за судебного заседания в Кишиневе

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. В мае 2023 г. Гуцул победила на выборах главы автономии. При этом она подчеркивала, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в 2024 г. из-за возрастных ограничений. Гуцул выступает за развитие отношений с Россией, в марте этого года она встречалась с президентом страны Владимиром Путиным.