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Гуцул не будет бороться за пост президента Молдавии в 2024 году

Ведомости

Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в 2024 г. из-за возрастных ограничений, пишет ТАСС.

«Мне еще рано», – уточнила Гуцул.

Председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор также не сможет участвовать в президентских выборах в Молдавии.

В настоящий момент глава Гагаузии и председатель партии «Шор» не могут баллотироваться на пост президента Молдавии, поскольку им еще не исполнилось 40 лет. Сейчас Гуцул и Шору по 37 лет.

21 апреля Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступают против интеграции с Евросоюзом.

В ходе съезда Шор объявил о создании политического блока «Победа».

16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября. 

24 декабря 2023 г. Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.

ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. В декабре этого года было принято решение о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Помимо Молдавии такой же статус получила Украина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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