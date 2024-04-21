Гуцул не будет бороться за пост президента Молдавии в 2024 году
Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в 2024 г. из-за возрастных ограничений, пишет ТАСС.
«Мне еще рано», – уточнила Гуцул.
Председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор также не сможет участвовать в президентских выборах в Молдавии.
В настоящий момент глава Гагаузии и председатель партии «Шор» не могут баллотироваться на пост президента Молдавии, поскольку им еще не исполнилось 40 лет. Сейчас Гуцул и Шору по 37 лет.
21 апреля Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступают против интеграции с Евросоюзом.
16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября.
24 декабря 2023 г. Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.
ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. В декабре этого года было принято решение о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Помимо Молдавии такой же статус получила Украина.