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Глава молдавской Гагаузии прибыла в Москву

Ведомости

Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС

Во встрече примут участие в том числе оппозиционный политик Илан Шор и лидеры партий «Возрождение» и Victorie.

«Sputnik Молдова» также пишет, что участники съезда поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС и выступают против интеграции с Евросоюзом. Делегаты, как отмечается, обсудят перспективы политического и экономического развития республики, отношения с Россией и предстоящие президентские выборы в стране.

Гуцул ранее посетила Москву 9 апреля. В ходе визита было подписано соглашение с Промсвязьбанком об открытии счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам в Гагаузии. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе поездки главы автономии не состоялась.

5 апреля Гуцул заявила, что в случае объединения Молдавии и Румынии будет запущен процесс возвращения к независимой Гагаузской Республике. Она отметила, что автономия с уважением относится к Румынии и ее культуре, а также хочет развивать с этой страной экономические и культурные связи. В ответ Гагаузия ожидает, что Румыния будет относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу автономии. За день до этого премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией. Свою позицию политик аргументировал тем, что Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии и что в Молдавии живут румыны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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