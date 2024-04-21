Глава молдавской Гагаузии прибыла в Москву
Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.
Во встрече примут участие в том числе оппозиционный политик Илан Шор и лидеры партий «Возрождение» и Victorie.
«Sputnik Молдова» также пишет, что участники съезда поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС и выступают против интеграции с Евросоюзом. Делегаты, как отмечается, обсудят перспективы политического и экономического развития республики, отношения с Россией и предстоящие президентские выборы в стране.
Гуцул ранее посетила Москву 9 апреля. В ходе визита было подписано соглашение с Промсвязьбанком об открытии счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам в Гагаузии. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе поездки главы автономии не состоялась.
5 апреля Гуцул заявила, что в случае объединения Молдавии и Румынии будет запущен процесс возвращения к независимой Гагаузской Республике. Она отметила, что автономия с уважением относится к Румынии и ее культуре, а также хочет развивать с этой страной экономические и культурные связи. В ответ Гагаузия ожидает, что Румыния будет относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу автономии. За день до этого премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией. Свою позицию политик аргументировал тем, что Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии и что в Молдавии живут румыны.