Встреча Путина с главой Гагаузии в Москве не планируется
Встреча президента России Владимира Путина с главой молдавской Гагаузии Евгенией Гуцул не запланирована, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, с Владимиром Путиным встречи не планируется», – сказал Песков.
Сейчас Гуцул находится с визитом в Москве. В ходе поездки глава Гагаузии подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии местных счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам. Гуцул заявила, что российской платежной системой «Мир» в регионе смогут воспользоваться примерно 25 000 человек – около 20 000 пенсионеров и порядка 5000 бюджетников.
Последняя встреча президента РФ и главы Гагаузии прошла 6 марта на полях Всемирного фестиваля молодежи. По ее словам, они обсудили «сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия».
«Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене», – заявила тогда Гуцул.
Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, однако была мирно реинтегрирована в состав Молдавии.