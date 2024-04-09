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Встреча Путина с главой Гагаузии в Москве не планируется

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина с главой молдавской Гагаузии Евгенией Гуцул не запланирована, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, с Владимиром Путиным встречи не планируется», – сказал Песков.

Сейчас Гуцул находится с визитом в Москве. В ходе поездки глава Гагаузии подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии местных счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам. Гуцул заявила, что российской платежной системой «Мир» в регионе смогут воспользоваться примерно 25 000 человек – около 20 000 пенсионеров и порядка 5000 бюджетников.

Последняя встреча президента РФ и главы Гагаузии прошла 6 марта на полях Всемирного фестиваля молодежи. По ее словам, они обсудили «сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия».

«Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене», – заявила тогда Гуцул.

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, однако была мирно реинтегрирована в состав Молдавии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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