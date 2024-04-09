Встреча Путина с главой Гагаузии в Москве не планируется

Сейчас Гуцул находится с визитом в Москве. В ходе поездки глава Гагаузии подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии местных счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам. Гуцул заявила, что российской платежной системой «Мир» в регионе смогут воспользоваться примерно 25 000 человек – около 20 000 пенсионеров и порядка 5000 бюджетников.