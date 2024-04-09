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Российский ПСБ откроет счета пенсионерам и бюджетникам молдавской Гагаузии

Ведомости

Промсвязьбанк договорился с властями автономной территории Гагаузии (Молдавия) об открытии местных счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам, сообщили в пресс-службе российского банка.

Соглашение было подписано председателем ПСБ Петром Фрадковым, главой Гагаузии Евгенией Гуцул и председателем народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.

«Нам важно обеспечить трансграничные расчеты и возможность использования других банковских продуктов, и для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу», – рассказал Фрадков.

Гуцул в ходе встречи заявила, что российской платежной системой «Мир» в регионе смогут воспользоваться примерно 25 000 человек – около 20 000 пенсионеров и порядка 5000 бюджетников.

6 марта Гуцул встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи. По ее словам, они обсудили «сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия».

Тогда же по итогам переговоров Гуцул с руководством нескольких российских регионов были заключены договоренности о межрегиональном сотрудничестве. Она встречалась, в частности, с первым вице-губернатором Краснодарского края Игорем Галасем и заместителем губернатора Александром Руппелем, главами Псковской и Пензенской областей Михаилом Ведерниковым и Олегом Мельниченко.

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, однако была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. 5 апреля Гуцул заявила, что в случае объединения Молдавии и Румынии будет запущен процесс возвращения к независимой Гагаузской республике.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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