Гуцул: Гагаузия выйдет из состава Молдавии при объединении страны с Румынией
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что в случае объединения Молдавии и Румынии будет запущен процесс возвращения к независимой Гагаузской республике. Об этом лидер автономии написала в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнула, что Гагаузия «не будет молчать», если власти Молдавии пойдут на унию.
«2 февраля 2014 г. наши люди дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике», – заявила Гуцул.
Она также выразила уверенность, что Гагаузию поддержат жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел.
«Но мы все же надеемся, что разум возобладает.<...>Мы настоящие патриоты Республики Молдова и будем продолжать отстаивать ее суверенитет наряду с полномочиями и правами нашего региона», – подчеркнула политик.
Гуцул добавила, что в Гагаузии с уважением и интересом относятся к Румынии и ее культуре, автономия хочет развивать с этой страной экономические и культурные связи. Но в ответ автономия ожидает, что соседняя страна будет относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии.
4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. «Я тоже поддерживаю объединение Молдавии с Румынией, и мне никто не запрещал: это мое право! Я верю. Я по-прежнему верю в союз между Молдавией и Румынией. Что это будет сделано в рамках ЕС, что мы найдем [другой путь]», – заявлял румынский премьер-министр. По словам Чолаку, Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии. Кроме того, в Молдавии живут румыны.
В мае 2023 г. президент Молдавии Майя Санду признала низкий уровень поддержки идеи объединения страны с Румынией среди граждан. Из-за такой низкой поддержки Молдавия сосредоточилась на интеграции с Евросоюзом, добавила президент.
В марте Гуцул заявляла, что Гагаузия не планирует выходить из состава Молдавии, и выразила надежду, что предпосылок для отделения Гагаузии от Молдавии не будет.