Гуцул: Гагаузия выйдет из состава Молдавии при объединении страны с Румынией

4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. «Я тоже поддерживаю объединение Молдавии с Румынией, и мне никто не запрещал: это мое право! Я верю. Я по-прежнему верю в союз между Молдавией и Румынией. Что это будет сделано в рамках ЕС, что мы найдем [другой путь]», – заявлял румынский премьер-министр. По словам Чолаку, Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии. Кроме того, в Молдавии живут румыны.