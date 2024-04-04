Премьер Румынии поддержал идею объединения с Молдавией
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. Об этом он заявил в интервью порталу DC News.
«Я тоже поддерживаю объединение Молдавии с Румынией, и мне никто не запрещал: это мое право! Я верю. Я по-прежнему верю в союз между Молдавией и Румынией. Что это будет сделано в рамках ЕС, что мы найдем [другой путь]» – заявил румынский премьер-министр.
По словам Чолаку, Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии. Кроме того, в Молдавии живут румыны.
«История совершила несправедливость. <…> Я не могу изменить прошлое, настоящее – это следствие прошлого. Что я могу сделать вместе с вами, так это построить будущее», – сказал Чолаку.
В мае 2023 г. президент Молдавии Майя Санду признала низкий уровень поддержки идеи объединения страны с Румынией среди граждан. Из-за такой низкой поддержки Молдавия сосредоточилась на интеграции с Евросоюзом, добавила президент.