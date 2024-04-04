Премьер Румынии поддержал идею объединения с Молдавией

«Я тоже поддерживаю объединение Молдавии с Румынией, и мне никто не запрещал: это мое право! Я верю. Я по-прежнему верю в союз между Молдавией и Румынией. Что это будет сделано в рамках ЕС, что мы найдем [другой путь]» – заявил румынский премьер-министр.