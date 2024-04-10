Гагаузия обратится к РФ в случае ввода в регион войск Молдавии
Гагаузия обратится за помощью ко всем, включая Россию, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости автономии. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в интервью «РИА Новости».
«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», – сказала она.
Гуцул подчеркнула, что Гагаузия хочет остаться в составе Молдавии, но будет «принимать меры» в случае объединения республики с Румынией. Она пояснила, что народ автономии хочет жить в независимой Молдавии.
5 апреля Гуцул заявила, что в случае объединения Молдавии и Румынии будет запущен процесс возвращения к независимой Гагаузской республике. Она отметила, что автономия с уважением относится к Румынии и ее культуре, а также хочет развивать с этой страной экономические и культурные связи. В ответ Гагаузия ожидает, что Румыния будет относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу автономии.
За день до этого премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией. Свою позицию политик аргументировал тем, что Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии и что в Молдавии живут румыны.