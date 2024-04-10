Гагаузия обратится к РФ в случае ввода в регион войск Молдавии

5 апреля Гуцул заявила, что в случае объединения Молдавии и Румынии будет запущен процесс возвращения к независимой Гагаузской республике. Она отметила, что автономия с уважением относится к Румынии и ее культуре, а также хочет развивать с этой страной экономические и культурные связи. В ответ Гагаузия ожидает, что Румыния будет относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу автономии.