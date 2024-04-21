Илан Шор объявил в Москве о создании молдавского блока «Победа»
Председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Об этом он сообщил на съезде молдавских политиков и общественников, который прошел в Москве, пишет Telegraph Moldova.
«Я сегодня искренне рад объявить о создании политического блока «Победа», – сказал он.
Шор также представил руководство политического блока, передает «Sputnik Молдова». Исполнительным секретарем, по данным издания, назначена глава Гагаузии Евгения Гуцул, сам Шор будет работать в качестве председателя исполнительного комитета. Секретарем исполкома блока стала депутат Марина Таубер.
Будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в партнерстве с Россией, заявил ранее Шор в своем Telegram-канале. По его словам, это понимает и признает каждый адекватный житель республики. Шор обратил внимание, что правящая в Кишиневе партия PAS («Действие и солидарность») разорвала связи с Россией, но в будущем они не просто восстановятся, а станут еще более прочными и надежными.
16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября.