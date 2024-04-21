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Илан Шор объявил в Москве о создании молдавского блока «Победа»

Ведомости

Председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Об этом он сообщил на съезде молдавских политиков и общественников, который прошел в Москве, пишет Telegraph Moldova.

«Я сегодня искренне рад объявить о создании политического блока «Победа», – сказал он.

Шор также представил руководство политического блока, передает «Sputnik Молдова». Исполнительным секретарем, по данным издания, назначена глава Гагаузии Евгения Гуцул, сам Шор будет работать в качестве председателя исполнительного комитета. Секретарем исполкома блока стала депутат Марина Таубер.

Будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в партнерстве с Россией, заявил ранее Шор в своем Telegram-канале. По его словам, это понимает и признает каждый адекватный житель республики. Шор обратил внимание, что правящая в Кишиневе партия PAS («Действие и солидарность») разорвала связи с Россией, но в будущем они не просто восстановятся, а станут еще более прочными и надежными.

16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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