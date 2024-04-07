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Шор связал будущее Молдавии с Россией

Ведомости

Будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в партнерстве с Россией, заявил молдавский политик Илан Шор в своем Telegram-канале.

По его словам, это понимает и признает каждый адекватный житель республики. Шор обратил внимание, что правящая в Кишиневе партия PAS («Действие и солидарность») разорвала связи с Россией, но в будущем они не просто восстановятся, а станут еще более прочными и надежными. Политик отметил, что его команда осознает необходимость взаимодействия с РФ для восстановления социальной сферы и экономики Молдавии и продолжает сотрудничество с Москвой.

1 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна не видит предпосылок для того, чтобы улучшить отношения с Россией.

Он добавил, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне в современной истории его страны и повторил тезис президента республики Майи Санду о том, что Россия якобы является самой большой угрозой для безопасности Молдавии.

19 марта МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства РФ в республике персоной нон грата. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что это решение не останется без ответа. Он подчеркнула, что подобные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений.

29 марта МИД России объявил о высылке сотрудника посольства Молдавии в Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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