По его словам, это понимает и признает каждый адекватный житель республики. Шор обратил внимание, что правящая в Кишиневе партия PAS («Действие и солидарность») разорвала связи с Россией, но в будущем они не просто восстановятся, а станут еще более прочными и надежными. Политик отметил, что его команда осознает необходимость взаимодействия с РФ для восстановления социальной сферы и экономики Молдавии и продолжает сотрудничество с Москвой.