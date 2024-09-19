Гуцул сообщила об успешной реализации всех совместных с Россией проектов
Все проекты, которые обсуждались на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, были успешно реализованы. Об этом по итогам встречи с Матвиенко сообщила глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.
«Все, о чем мы говорили с Валентиной Ивановной в марте этого года на встрече в Москве, успешно реализовано. Гагаузская сельхозпродукция возвращается на прилавки российских магазинов, а при поддержке ПАО "Промсвязьбанк" более 30 000 пенсионеров и бюджетников получают ежемесячные выплаты», – отметила Гуцул.
Она выразила уверенность, что дальнейшее сотрудничество сторон принесет еще больше возможностей для развития Гагаузии.
В апреле Промсвязьбанк договорился с властями Гагаузии об открытии местных счетов работникам бюджетных организаций и пенсионерам. Соглашение было подписано председателем ПСБ Петром Фрадковым, Гуцул и председателем народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.
1 мая власти Гагаузии обеспечили пенсионеров российскими картами «Мир». Доплату к пенсии в размере 9958 руб. получили 40% пенсионеров.