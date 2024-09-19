Гуцул сообщила об успешной реализации всех совместных с Россией проектов

«Все, о чем мы говорили с Валентиной Ивановной в марте этого года на встрече в Москве, успешно реализовано. Гагаузская сельхозпродукция возвращается на прилавки российских магазинов, а при поддержке ПАО "Промсвязьбанк" более 30 000 пенсионеров и бюджетников получают ежемесячные выплаты», – отметила Гуцул.