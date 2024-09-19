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Гуцул сообщила об успешной реализации всех совместных с Россией проектов

Ведомости

Все проекты, которые обсуждались на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, были успешно реализованы. Об этом по итогам встречи с Матвиенко сообщила глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.

«Все, о чем мы говорили с Валентиной Ивановной в марте этого года на встрече в Москве, успешно реализовано. Гагаузская сельхозпродукция возвращается на прилавки российских магазинов, а при поддержке ПАО "Промсвязьбанк" более 30 000 пенсионеров и бюджетников получают ежемесячные выплаты», – отметила Гуцул.

Она выразила уверенность, что дальнейшее сотрудничество сторон принесет еще больше возможностей для развития Гагаузии.

В апреле Промсвязьбанк договорился с властями Гагаузии об открытии местных счетов работникам бюджетных организаций и пенсионерам. Соглашение было подписано председателем ПСБ Петром Фрадковым, Гуцул и председателем народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.

1 мая власти Гагаузии обеспечили пенсионеров российскими картами «Мир». Доплату к пенсии в размере 9958 руб. получили 40% пенсионеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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