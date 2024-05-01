Власти Гагаузии выдали пенсионерам российские карты «Мир»
Власти молдавской Гагаузии к 1 мая обеспечили пенсионеров российскими картами «Мир», передает «РИА Новости».
Доплату к пенсии в размере 9958 руб. уже смогли получить 40% пенсионеров.
Заместитель главы управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов уточнил, что по договоренности с автономией «Промсвязьбанк» обязался выдать карты каждому пенсионеру. Для их получения достаточно было заполнить заявление на открытие банковского счета и предоставить копию загранпаспорта и пенсионного удостоверения, а также дать согласие на передачу личных данных в банк и проведение процедуры открытия счета.
«Заявление можно было получить в мэрии любого населенного пункта Гагаузии, помощь в оформлении пенсионерам оказывали и депутаты, и работники местных администраций, и чиновники, и волонтеры», – отметил Кузнецов.
Он пояснил, что для управления банковским счетом достаточно иметь мобильное приложение. На территории Молдавии также работает круглосуточный колл-центр, сотрудники которого готовы помочь пенсионерам. По словам Кузнецова, в Гагаузии порядка 20 000 пенсионеров, 8000 из них уже получили деньги. У всех, кто подал заявки, к 1 мая есть карты.
«Остальные могут заполнить документы в любой момент, участие в этой программе является абсолютно добровольным, личные данные пенсионеров находятся под защитой», – подчеркнул замглавы управления внешних связей.
9 апреля пресс-служба Промсвязьбанка сообщила о договоренности банка с властями Гагаузии об открытии местных счетов работникам бюджетных организаций и пенсионерам. Соглашение было подписано председателем ПСБ Петром Фрадковым, главой Гагаузии Евгенией Гуцул и председателем народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.