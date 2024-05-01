Власти Гагаузии выдали пенсионерам российские карты «Мир»

Он пояснил, что для управления банковским счетом достаточно иметь мобильное приложение. На территории Молдавии также работает круглосуточный колл-центр, сотрудники которого готовы помочь пенсионерам. По словам Кузнецова, в Гагаузии порядка 20 000 пенсионеров, 8000 из них уже получили деньги. У всех, кто подал заявки, к 1 мая есть карты.