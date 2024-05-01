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Власти Гагаузии выдали пенсионерам российские карты «Мир»

Ведомости

Власти молдавской Гагаузии к 1 мая обеспечили пенсионеров российскими картами «Мир», передает «РИА Новости».

Доплату к пенсии в размере 9958 руб. уже смогли получить 40% пенсионеров.

Заместитель главы управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов уточнил, что по договоренности с автономией «Промсвязьбанк» обязался выдать карты каждому пенсионеру. Для их получения достаточно было заполнить заявление на открытие банковского счета и предоставить копию загранпаспорта и пенсионного удостоверения, а также дать согласие на передачу личных данных в банк и проведение процедуры открытия счета.

«Заявление можно было получить в мэрии любого населенного пункта Гагаузии, помощь в оформлении пенсионерам оказывали и депутаты, и работники местных администраций, и чиновники, и волонтеры», – отметил Кузнецов.

Он пояснил, что для управления банковским счетом достаточно иметь мобильное приложение. На территории Молдавии также работает круглосуточный колл-центр, сотрудники которого готовы помочь пенсионерам. По словам Кузнецова, в Гагаузии порядка 20 000 пенсионеров, 8000 из них уже получили деньги. У всех, кто подал заявки, к 1 мая есть карты.

«Остальные могут заполнить документы в любой момент, участие в этой программе является абсолютно добровольным, личные данные пенсионеров находятся под защитой», – подчеркнул замглавы управления внешних связей.

9 апреля пресс-служба Промсвязьбанка сообщила о договоренности банка с властями Гагаузии об открытии местных счетов работникам бюджетных организаций и пенсионерам. Соглашение было подписано председателем ПСБ Петром Фрадковым, главой Гагаузии Евгенией Гуцул и председателем народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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