Гуцул назвала уголовное дело против нее сфабрикованным по указу Санду
Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул считает сфабрикованным против нее уголовное дело, которое 24 апреля прокуратура Молдавии передала в суд. По ее мнению, преследование было якобы организовано по указанию президента республики Майи Санду.
«Сегодня в суд передали сфабрикованное уголовное дело против меня. <…> Я не первая, против кого власть заводит фейковые уголовные дела. И уже заявляла, что готова к уголовному преследованию, – я предвидела эти шаги Санду», – написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что продолжит «борьбу за благополучие граждан».
Ранее 24 апреля новостной портал Noi MD сообщил, что прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии направила уголовное дело Гуцул и одного из секретарей центрального офиса бывшей политической партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд республики признал ее незаконной) в суд для рассмотрения по существу. Глава Гагаузии обвиняется в получении незаконного финансирования от указанной партии.
Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. Гуцул выступает за развитие отношений с Россией, в марте она встречалась с президентом страны Владимиром Путиным. В то же время Санду считает РФ одной из главных угроз для Молдавии и обвиняет ее в агрессивной внешней политике, о чем заявляла в декабре прошлого года. В сентябре президент также утверждала, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией.
В апреле Гуцул предупредила, что обратится за помощью ко всем, включая власти РФ, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости Гагаузии. Она подчеркнула, что Гагаузия хочет остаться в составе Молдавии, но будет принимать меры в случае объединения республики с Румынией.