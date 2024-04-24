Гуцул назвала уголовное дело против нее сфабрикованным по указу Санду

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. Гуцул выступает за развитие отношений с Россией, в марте она встречалась с президентом страны Владимиром Путиным. В то же время Санду считает РФ одной из главных угроз для Молдавии и обвиняет ее в агрессивной внешней политике, о чем заявляла в декабре прошлого года. В сентябре президент также утверждала, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией.