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Гуцул назвала уголовное дело против нее сфабрикованным по указу Санду

Ведомости

Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул считает сфабрикованным против нее уголовное дело, которое 24 апреля прокуратура Молдавии передала в суд. По ее мнению, преследование было якобы организовано по указанию президента республики Майи Санду.

«Сегодня в суд передали сфабрикованное уголовное дело против меня. <…> Я не первая, против кого власть заводит фейковые уголовные дела. И уже заявляла, что готова к уголовному преследованию, – я предвидела эти шаги Санду», – написала Гуцул в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что продолжит «борьбу за благополучие граждан».

Ранее 24 апреля новостной портал Noi MD сообщил, что прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии направила уголовное дело Гуцул и одного из секретарей центрального офиса бывшей политической партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд республики признал ее незаконной) в суд для рассмотрения по существу. Глава Гагаузии обвиняется в получении незаконного финансирования от указанной партии. 

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. Гуцул выступает за развитие отношений с Россией, в марте она встречалась с президентом страны Владимиром Путиным. В то же время Санду считает РФ одной из главных угроз для Молдавии и обвиняет ее в агрессивной внешней политике, о чем заявляла в декабре прошлого года. В сентябре президент также утверждала, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией.

В апреле Гуцул предупредила, что обратится за помощью ко всем, включая власти РФ, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости Гагаузии. Она подчеркнула, что Гагаузия хочет остаться в составе Молдавии, но будет принимать меры в случае объединения республики с Румынией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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