Прокуратура Молдавии передала в суд дело главы Гагаузии Гуцул

2 апреля Гуцул предъявили обвинение в получении незаконного финансирования от запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии сообщала, что прокуратура допрашивала ее около двух часов. По ее словам, дело завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Глава Гагаузии добавила, что все причастные к нему ответят за давление, а «партия ПДС невечна».