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Прокуратура Молдавии передала в суд дело главы Гагаузии Гуцул

Ведомости

Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии направила уголовное дело главы Гагаузии Евгении Гуцул и одного из секретарей центрального офиса бывшей политической партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает новостной портал Noi MD.

2 апреля Гуцул предъявили обвинение в получении незаконного финансирования от запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии сообщала, что прокуратура допрашивала ее около двух часов. По ее словам, дело завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Глава Гагаузии добавила, что все причастные к нему ответят за давление, а «партия ПДС невечна».

7 марта исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтян сообщал, что уголовное дело против Гуцул передадут в суд. 

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии.

Гуцул выступает за развитие отношений с Россией. Она заявляла, что обратится за помощью ко всем, включая Россию, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что Гагаузия хочет остаться в составе Молдавии, но будет принимать меры в случае объединения республики с Румынией.

9 апреля Гуцул посетила Москву. В ходе визита было подписано соглашение с Промсвязьбанком об открытии счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам в Гагаузии.

21 апреля Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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