Прокуратура Молдавии передала в суд дело главы Гагаузии Гуцул
Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии направила уголовное дело главы Гагаузии Евгении Гуцул и одного из секретарей центрального офиса бывшей политической партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает новостной портал Noi MD.
2 апреля Гуцул предъявили обвинение в получении незаконного финансирования от запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии сообщала, что прокуратура допрашивала ее около двух часов. По ее словам, дело завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Глава Гагаузии добавила, что все причастные к нему ответят за давление, а «партия ПДС невечна».
7 марта исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтян сообщал, что уголовное дело против Гуцул передадут в суд.
Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии.
Гуцул выступает за развитие отношений с Россией. Она заявляла, что обратится за помощью ко всем, включая Россию, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что Гагаузия хочет остаться в составе Молдавии, но будет принимать меры в случае объединения республики с Румынией.
9 апреля Гуцул посетила Москву. В ходе визита было подписано соглашение с Промсвязьбанком об открытии счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам в Гагаузии.
21 апреля Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).