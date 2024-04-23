В Молдавии подозревают пророссийский оппозиционный блок в госизмене

В Молдавии подозревают пророссийский оппозиционный блок в госизменеУ его сторонников полиция провела обыски
Создание оппозиционного политического блока «Победа» может угрожать безопасности Молдавии. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора республики Ион Мунтяну. По его словам, прокуратура, следственные органы и органы госбезопасности Молдавии наблюдают за действиями оппозиционных политиков. В свое время каждое из этих действий будет квалифицировано.
21 апреля на съезде молдавских политиков и общественных деятелей в Москве председатель молдавской партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Помимо партии Шора в коалицию вошли партии «Виктория», «Возрождение» и «Шанс». Башкан (глава) молдавской Гагаузии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем блока. Она заявила, что «Победа» выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. Сами Гуцул и Шор в 2024 г. не смогут бороться за пост президента Молдавии из-за возрастных ограничений. Кандидат должен быть старше 40 лет, сейчас обоим политикам по 37 лет.
Гуцул и Шор против вступления Молдавии в ЕС. Вместо этого они выступают за присоединение страны к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и сближение с Россией. Действующий президент Молдавии Майя Санду, напротив, продвигает идею присоединения республики к ЕС и планирует провести референдум о вступлении в объединение в один день с президентскими выборами. По словам спикера парламента Игоря Гросу, голосование планируют назначить на 20 октября. 16 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил проведение в стране референдума по вступлению в ЕС. Орган также поддержал предложение Санду закрепить стремление Молдавии стать членом ЕС в конституции республики по результатам референдума.
По данным румынского телеканала ProTV, в ночь на 23 апреля молдавские полицейские провели 162 обыска у сторонников нового оппозиционного блока. 22 апреля задерживались оппозиционные депутаты, возвращавшиеся из Москвы.
Санду и ее союзники будут всяческим образом блокировать возможность «Победы» и ее кандидатов участвовать в предстоящих выборах, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Эксперт объясняет, что использование административного ресурса со стороны Санду не единственная проблема новой коалиции. К блоку «Победа» присоединились не все оппозиционные силы Молдавии, что ограничивает его возможность стать главной силой, представляющей избирателей, недовольных политикой Санду. Даже если они выдвинут какого-нибудь кандидата, трудно представить, что блок сможет даже просто участвовать в выборах, резюмировал Буртер.