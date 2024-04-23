В Молдавии подозревают пророссийский оппозиционный блок в госизмене

Гуцул и Шор против вступления Молдавии в ЕС. Вместо этого они выступают за присоединение страны к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и сближение с Россией. Действующий президент Молдавии Майя Санду, напротив, продвигает идею присоединения республики к ЕС и планирует провести референдум о вступлении в объединение в один день с президентскими выборами. По словам спикера парламента Игоря Гросу, голосование планируют назначить на 20 октября. 16 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил проведение в стране референдума по вступлению в ЕС. Орган также поддержал предложение Санду закрепить стремление Молдавии стать членом ЕС в конституции республики по результатам референдума.