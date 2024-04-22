Блок «Победа» выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии

В этот же день Гуцул и Шор рассказали, что не намерены бороться за пост президента Молдавии из-за возрастных ограничений. В настоящий момент глава Гагаузии и председатель партии «Шор» не могут баллотироваться на президентский пост, поскольку им еще не исполнилось 40 лет. Сейчас им по 37 лет.