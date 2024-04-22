Блок «Победа» выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии
Оппозиционный блок «Победа» выдвинет кандидата на пост президента Молдавии, заявила «РИА Новости» глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул.
«Это будет кандидат, у которого будут шансы выиграть», – подчернула Гуцул.
21 апреля Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступают против интеграции с Евросоюзом.
В ходе съезда председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа».
В этот же день Гуцул и Шор рассказали, что не намерены бороться за пост президента Молдавии из-за возрастных ограничений. В настоящий момент глава Гагаузии и председатель партии «Шор» не могут баллотироваться на президентский пост, поскольку им еще не исполнилось 40 лет. Сейчас им по 37 лет.
16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября.
24 декабря 2023 г. Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.
ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. В декабре этого года было принято решение о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Помимо Молдавии такой же статус получила Украина.