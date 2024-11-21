В Молдавии проходят обыски у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна

9 ноября полиция Молдавии задержала бывшего советника главы Гагаузии Евгении Гуцул Михаила Влаха за призывы к насилию в социальных сетях. По данным ведомства, Влаху задержали вечером 8 ноября, после того как он опубликовал в соцсетях пост, в котором призывал к убийству одного из бывших и одного из действующих высокопоставленных лиц.