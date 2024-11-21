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В Молдавии проходят обыски у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна

СМИ также сообщают об обысках у депутата народного собрания Гагаузии Униловского
Ведомости

В доме заместителя председателя исполнительного комитета Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна проходят обыски, пишет Telegram-канал Gagauzia24.

Журналистов не пускают во двор дома Узуна, на улице дежурят несколько экипажей полиции. С чем связаны обыски, не уточняется.

Кроме того, обыски проходят в доме у депутата народного собрания Гагаузии (избирательный округ №34, коммуна Светлый) Руслана Униловского. 

9 ноября полиция Молдавии задержала бывшего советника главы Гагаузии Евгении Гуцул Михаила Влаха за призывы к насилию в социальных сетях. По данным ведомства, Влаху задержали вечером 8 ноября, после того как он опубликовал в соцсетях пост, в котором призывал к убийству одного из бывших и одного из действующих высокопоставленных лиц.

Тогда Узун сообщил в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что пост Влахи восприняли ошибочно из-за опечатки. По его словам, позднее Влаха изменил слово «убивать» на «убирать» действующего президента Майю Санду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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