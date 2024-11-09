В Молдавии задержан экс-советник главы Гагаузии Влаха

Первый заместитель главы Исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун заявил в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , что пост Влахи восприняли ошибочно из-за опечатки. По его словам, позднее он изменил слово «убивать» на «убирать» действующего президента Майю Санду и бывшего главу государства и председателя Партии социалистов Игоря Додона. В ночь на 9 ноября у Влаха провели обыск.