В Молдавии задержан экс-советник главы Гагаузии Влаха
Полиция Молдавии задержала бывшего советника главы Гагаузии Евгении Гуцул Михаила Влаха за призывы к насилию в социальных сетях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Генеральный комиссариат полиции.
По данным ведомства, Влаха задержали вечером 8 ноября, после того как он опубликовал в соцсетях пост, в котором призывал к убийству одного из бывших и одного из действующих высокопоставленных лиц.
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3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала Санду. По данным Центральной избирательной комиссии, она получила 930 139 голосов избирателей (55,35%). Ее оппонент, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло набрал 750 430 голосов (44,65%).