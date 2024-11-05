Что означает победа Майи Санду для Молдавии

Что означает победа Майи Санду для МолдавииПартия ее оппонента не признала итоги выборов
Россия не может считать объективными результаты выборов президента Молдавии 3 ноября, на которых победила действующий президент Майя Санду. Об этом 5 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии – это действительно не десятки, это сотни тысяч, несколько сотен тысяч граждан Молдавии, – которые проживают в Российской Федерации. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность проголосовать», – заявил Песков.
При этом он отметил, что в Европе гражданам страны были предоставлены все возможности отдать свой голос. «Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны избирательных манипуляций», – сказал он, а Санду благодаря манипуляциям стала президентом расколотой страны. Каких-либо позитивных сдвигов в отношениях двух стран представитель Кремля не ждет.
В Молдавии 5 ноября вступили в силу итоги референдума об интеграции республики в Евросоюз (ЕС). Соответствующее постановление опубликовано в «Официальном вестнике» республики. Согласно документу, конституция страны будет дополнена двумя новыми пунктами в преамбуле, закрепляющими европейскую идентичность молдавского народа, необратимость европейского курса и объявляющими интеграцию в ЕС стратегической целью Молдавии.
Это постановление опубликовано спустя сутки после того, как Санду стала первой в истории страны главой государства, переизбравшейся на второй срок в результате прямых выборов. После обработки 100% протоколов она набрала 55,3% голосов избирателей. Ее главный оппонент, кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло получил 44,5%, передает ЦИК республики. Явка на выборах на 3% превысила явку в первом туре – 54%.
Решающими для победы Санду стали избиратели, отдавшие свои голоса за рубежом: там ее поддержали 82,7% граждан. При этом внутри страны победил Стояногло – более 51%. Санду выиграла преимущественно в центральных районах Молдавии – она набрала больше 50% в 17 (из 36) районов. В родном для Санду Фалештском районе действующий президент набрала 38%, а в автономной Гагаузии – всего 2,9%.
По сравнению с первым туром Санду улучшила результат на 275 000 избирателей, из них не более 115 000 за счет прироста явки. Стояногло получил на 347 000 больше голосов – это на 141 000 меньше суммарного числа голосов, отданных в первом туре за выбывших кандидатов.
Санду, комментируя итоги голосования, поблагодарила избирателей за участие в выборах, а также пообещала быть президентом для всех граждан. «Молдова победила! Сегодня, дорогие молдаване, вы дали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории. Сегодня вы спасли Молдову», – заявила она.
Кроме того, она сообщила, что ее страна подверглась «беспрецедентной атаке» с использованием схем подкупа избирателей, и в очередной раз обвинила некие «враждебные силы из-за рубежа» во вмешательстве в избирательный процесс.
В свою очередь Стояногло после закрытия участков призвал граждан сохранять спокойствие и пожелал «положить конец навязанному стране ненависти и расколу». «Призываю каждого гражданина смотреть шире узких интересов, а провластные средства массовой информации и НПО – вернуться к своему истинному призванию объективно информировать общество, отказавшись от манипуляций, нагнетания и искусственного разжигания вражды. Молдове нужна стабильность, а не искусственные конфликты», – добавил он. Социалистическая партия Молдовы, от которой выдвигался Стояноглу, в своем заявлении не признала результаты выборов и назвала Санду президентом диаспоры.
Сразу после окончания выборов ряд европейских лидеров поздравили Санду с переизбранием на второй президентский срок. Первым это сделал президент Франции Эммануэль Макрон. На своей странице в Х он на румынском языке написал, что в Молдавии победила демократия, «несмотря на все вмешательства», и отметил, что Париж и дальше будет поддерживать Кишинев на европейском пути.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X также пожелала продолжить работу с Санду «во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа». Она добавила, что молдавским властям потребуется «редкая сила, чтобы преодолеть трудности», с которыми они столкнулись на выборах.
Результаты выборов констатируют факт серьезного гражданского политического раскола в Молдавии: фактически Санду выбрала диаспора, заметила профессор РАНХиГС при президенте России, главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова. По ее словам, раскол общества стал вырисовываться еще с прихода Санду к власти в 2020 г., когда она стала игнорировать интересы молдаван, выступающих за сохранение отношений с Россией. «Ей удалось расколоть страну, хотя молдавское общество традиционно достаточно мирное и старается избегать внутренних конфликтов, учитывая трагический опыт Приднестровской войны в начале 1990-х», – добавила эксперт.
При этом действующая власть вряд ли будет корректировать политику страны, продолжает Харитонова: «Не для этого Запад оказывал Санду всестороннюю финансовую и административную помощь, чтобы она впоследствии свернула с указанного курса. Запад хочет сделать из Молдавии очередную анти-Россию. Я также не ожидаю никаких изменений на приднестровском направлении: Санду ни разу не встречалась с лидером непризнанной республики Вадимом Красносельским и не планирует с ним вести переговоры».
Во внутренней политике, отмечает Харитонова, Санду постарается избавиться от своих политических оппонентов и проведет «чистку» рядов в своей команде. Кроме того, продолжает эксперт, власти в максимально сжатые сроки попытаются имплементировать результаты еврореферендума в конституцию страны через парламент, где доминирует пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS). «Ей важно успеть это сделать до парламентских выборов, которые запланированы на октябрь 2025 г. Перспективы PAS на выборах пока не ясны», – объяснила политолог.
В свою очередь оппозиция рассматривает прошедшую президентскую гонку как репетицию к парламентским выборам, считает Харитонова. «Решающими будут именно парламентские выборы. Оппозиция увидела методы властей и учла ошибки и, вероятно, постарается в предстоящем голосовании обеспечить участки за рубежом своими наблюдателями», – заключила эксперт.