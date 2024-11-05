Что означает победа Майи Санду для Молдавии

Россия не может считать объективными результаты выборов президента Молдавии 3 ноября, на которых победила действующий президент Майя Санду. Об этом 5 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии – это действительно не десятки, это сотни тысяч, несколько сотен тысяч граждан Молдавии, – которые проживают в Российской Федерации. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность проголосовать», – заявил Песков.