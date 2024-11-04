Кто такая Майя Санду

В марте 2023 г. был принят закон, согласно которому государственным языком Молдавии стал румынский вместо русского. Начало ее президентского срока связывают с газовым кризисом в стране, когда в 2022 г. цены на топливо выросли почти в семь раз, а на электроэнергию – в четыре. Как отмечала сама Санду, кризис произошел еще и из-за того, что предыдущее правительство Молдавии не смогло установить альтернативные источники газа и электроэнергии. К началу ее срока единственным поставщиком была Россия. Сейчас Молдавия, по словам Санду, закупает газ на открытом рынке в Европе, чего не было в предыдущие 30 лет.