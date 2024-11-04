Кто такая Майя Санду

Кто такая Майя СандуДействующий президент Молдавии переизбрана на второй срок
Майя Санду родилась 24 мая 1972 г. в селе Рисипень (Фалештский район Молдавской ССР). Ее отец был ветеринаром, а мать – учительницей. После школы получила экономическое, а затем – политическое образование. Так, в 22 года она окончила факультет менеджмента Молдавской экономической академии, а в 26 лет стала магистром в области международных отношений в Академии публичного управления в Кишиневе. Параллельно с учебой работала консультантом, заместителем начальника управления министерства экономики.
С 1998 г., после выпуска, работала во Всемирном банке в Кишиневе, министерстве экономики Молдавии, а также ООН и ЮНИСЕФ, где занималась вопросами бедности населения страны. Будущий президент курировала программы экономических реформ, искала пути решения экономических проблем в Молдавии через внешние связи.
Позднее Санду переехала в США. В 2010 г. получила степень магистра государственного управления в Гарварде. После окончания ей предложили должность советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, где будущий президент проработала два года, после чего вернулась обратно в Молдавию.
В июле 2012 г. Санду назначена министром образования. На этой должности она находилась в течение трех лет и занималась реформой по оптимизации системы образования. Кроме того, именно в период ее работы в министерстве русский язык стал факультативным, а обязательным – английский.
После ухода премьер-министра Кирилла Габурича в отставку Санду должна была занять его пост, но готова была это сделать только при условии увольнения главы Национального банка Дорина Дрэгуцану. Либерал-демократическая партия, которая выдвигала Санду, решение раскритиковала и отозвала ее кандидатуру. С этого момента ее сотрудничество с партией прекратилось. Также она покинула пост министра образования.
На пике популярности, в конце 2015 г., она решила организовать собственное проевропейское политическое движение «Сделай /шаг/ с Майей Санду», позднее преобразованное в партию «Действие и солидарность» (PAS). Как она сама рассказывала, в течение нескольких лет с момента создания партии вся работа в ней была похожа на волонтерскую деятельность. Санду не получала денег и жила только на сбережения, оставшиеся с работы во Всемирном банке. Идеология «Действия и солидарности» была выстроена вокруг интеграции Молдавии в Европейский союз. Политика партии сфокусирована на борьбе с коррупцией, повышении качества здравоохранения и образования и преодолении оттока населения.
В 2016 г. Майя Санду баллотировалась в президенты Молдавии от «Действия и солидарности». Она прошла во второй тур выборов, но проиграла председателю Партии социалистов Игорю Додону.
В июле 2019 г. стала премьер-министром Молдавии вместо Павла Филипа, но уже в ноябре покинула пост, так как парламент вынес вотум недоверия правительству. Новым премьером стал Ион Кику.
Спустя год в Молдавии проходили новые президентские выборы, в которых Санду вновь приняла участие. В первом туре ей победить действующего главу государства Додона не удалось, но во втором туре она все же обогнала конкурента, набрав 57,72% голосов.
Инаугурация прошла 24 декабря 2020 г. в Кишиневе. Основную речь Санду произнесла на молдавском языке, еще несколько фрагментов были сказаны на языках меньшинств, таких как русский, украинский, гагаузский и болгарский. Санду в начале президентского срока неоднократно выступала за евроинтеграцию, сближение с Румынией и США, а также за баланс во взаимоотношениях с Россией. После начала спецоперации Санду поддержала Украину.
В марте 2023 г. был принят закон, согласно которому государственным языком Молдавии стал румынский вместо русского. Начало ее президентского срока связывают с газовым кризисом в стране, когда в 2022 г. цены на топливо выросли почти в семь раз, а на электроэнергию – в четыре. Как отмечала сама Санду, кризис произошел еще и из-за того, что предыдущее правительство Молдавии не смогло установить альтернативные источники газа и электроэнергии. К началу ее срока единственным поставщиком была Россия. Сейчас Молдавия, по словам Санду, закупает газ на открытом рынке в Европе, чего не было в предыдущие 30 лет.
20 октября 2024 г. в Молдавии состоялся референдум о вступлении страны в Евросоюз. Голоса разделились почти поровну с небольшим перевесом (чуть более 10 000 голосов) в пользу сторонников евроинтеграции. Майя Санду заявила о выходе страны из СНГ. Одновременно с этим прошли президентские выборы. В первом туре Санду получила 656 000 голосов (42,49%), бывший генпрокурор страны Александр Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Всего же в предвыборной гонке участвовало 11 кандидатов, явка превысила 51%.
3 ноября прошел второй тур выборов. По данным ЦИК Молдавии, после подсчета 100% протоколов Санду победила с 55,33% голосов. Стояногло набрал 44,67%.