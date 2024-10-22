Голосование за евроинтеграцию раскололо Молдавию

Голосование за евроинтеграцию раскололо МолдавиюА президенту Майе Санду для победы во втором туре придется использовать силовой ресурс
Результаты президентских выборов в Молдавии и референдум привели к неожиданным результатам. Референдум о вхождении страны в Евросоюз (ЕС) в последний момент с небольшим перевесом вытащила только молдавская диаспора. Результат действующего президента и основателя правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду ставят под вопрос ее шансы на переизбрание во втором туре.
После обработки почти 100% бюллетеней Санду набрала чуть более 42% голосов избирателей. С ней во второй тур выходит бывший генпрокурор, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Александр Стояногло (26,2%). Они смогут помериться силами через две недели – 3 ноября.
Сенсационными оказались результаты голосования в родном для Санду Фалештском районе (всего их 32). Там она заняла только 3-е место (23,5%), уступив лидерство и председателю левоцентристской Нашей партии Ренато Усатому (34,6%), и Стояногло (27,4%). В автономной Гагаузии победил Стояногло (48,6%), в то время как действующий президент заняла и вовсе 5-е место, получив 2,2% голосов.
Всего же в президентской гонке участвовало 11 кандидатов, явка превысила 51%.
Непредсказуемыми также многие назвали результаты референдума о вхождении Молдавии в ЕС – там голоса разделились почти поровну с небольшим перевесом (чуть более 10 000 голосов) в пользу сторонников евроинтеграции. Причем сразу после закрытия избирательных участков небольшой разрыв был в пользу противников евроинтеграции. Но ночью по мере подсчета голосов в Кишиневе и за рубежом этот отрыв заметно сократился (за границей евроинтеграцию поддержали 76% граждан).
В то же время в Гагаузии противники ЕС набрали 95% голосов, а в Фалештском районе – около 66%.
При этом Кишинев открыл только два избирательных участка на территории России – и оба на территории посольства в Москве. Каждый участок получил не более 5000 бюллетеней, хотя в России, по разным оценкам, проживает от 76 000 до 300 000 молдавских избирателей. Это решение вызвало критику со стороны молдавской оппозиции. Не были открыты участки для граждан Молдавии и в Приднестровье, жители региона могли проголосовать лишь на прилегающих территориях.
Утром 21 октября Санду, комментируя итоги голосования, заявила, что Молдавия столкнулась с «беспрецедентной атакой на демократию». По ее словам, у Кишинева есть доказательства, что «преступные группировки вместе с внешними силами, враждебными национальным интересам» атаковали Молдавию и «ложью и пропагандой пытаются привести страну в зону неопределенности».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости предоставить общественности доказательства, прежде чем говорить о вмешательстве в электоральный процесс «неких преступных группировок». Песков также обратил внимание на аномальный прирост голосов в пользу Санду и евроинтеграции на завершающей стадии подсчетов.
В преддверии выборов и референдума Кишинев неоднократно обвинял российские власти в попытках вмешательства во внутренние дела руками эмигрировавшего бизнесмена Илана Шора, проживающего сейчас в Москве. Власти Молдавии заочно приговорили его к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд из молдавской банковской системы.
За три недели до выборов Антикоррупционная прокуратура республики также обвинила Шора в подкупе более 130 000 молдавских граждан. Позже правоохранители в рамках дела «о незаконном финансировании партий» провели 115 обысков в районах и организациях и изъяли агитационные материалы, оргтехнику, записные книжки, банковские карты «МИР». 21 октября Санду говорила о попытке подкупить уже 300 000 избирателей.
Шор в своем Telegram-канале написал, что итоги голосования показали, что гражданам страны не нужны ни Санду, ни «ее еврохозяева». «Даже с конским админресурсом, блокировками, арестами, вбросами тебя [Санду] просто вышибли с треском. Все понимают, что сейчас ты изо всех сил пытаешься украсть голоса», – добавил Шор.
В ходе президентской гонки Санду отказалась участвовать в телевизионных дебатах со Стояногло и Усатым под предлогом, что они, по ее мнению, являются ставленниками Шора. До этого молдавские власти с целью «борьбы с российской дезинформацией» заблокировали на территории республики работу 60 СМИ, таких как телеканалы Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, а также агентства «РИА Новости», Sputnik и других интернет-порталов и газет.
Российский фактор присутствовал в программных выступлениях основных претендентов на президентский пост. Если Санду в своей кампании делала упор на критику Москвы и своих достижениях в процессе евроинтеграции страны, то Стояногло в случае своего избрания обещал проводить сбалансированную внешнюю политику, связанную с традиционными отношениями с ЕС, Россией, США и Китаем. Он также призвал бойкотировать референдум. Аналогичные обещания давал Усатый.
В президентских выборах и на референдуме власти сделали ставку на администрирование голосования – в первую очередь за счет зарубежных участков на Западе, говорит руководитель «Минченко консалтинга» политолог Евгений Минченко. Он напоминает, что таким же образом Санду выиграла на прошлых президентских выборах, а на парламентских ее партия получала результат за счет абсолютно неконтролируемого голосования на зарубежных участках в западных странах.
Как считает Минченко, власти не станут форсировать процесс конституционных поправок о евроинтеграции страны, так как референдум изначально задумывался в качестве предвыборной технологии Санду. Реальная поддержка Санду и европейского курса страны не так высока, продолжает эксперт: «Реалистично «скорректировать» 5–10%, а 20–30% сложнее. Основной объем голосов в пользу евроинтеграции был получен на зарубежных участках, но там тоже возможности небеспредельны. Все-таки миллион, и даже полмиллиона, голосов в таких условиях не нарисуешь», – поясняет Минченко.
Выход Стояногло во второй тур демонстрирует, что социалисты все еще остаются наиболее популярной силой в регионах, говорит ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Вячеслав Степанов. Эта партия укрепила там свои позиции еще в период экс-президента Игоря Додона, напомнил эксперт. Называть же молдавскую оппозицию пророссийской нельзя, считает Степанов: «Предшественник Санду Додон сам активно взаимодействовал с европейскими властями и участвовал в их проектах». На этот раз он призвал к бойкоту выборов и референдума.
Во многом результаты голосования 3 ноября будут зависеть от того, как оппозиция сплотится вокруг кандидата номер два. Предстоящий второй тур станет схваткой организационных машин, где власти, вероятно, усилят применение админресурса ради победы действующего президента, считает Минченко. Эксперт также не исключил включение и силовых ресурсов для подавления оппозиции. «По разным оценкам, антирейтинг Санду составляет около 60%. У Стояногло он примерно в 2 раза меньше», – объяснил эксперт.