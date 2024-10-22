Голосование за евроинтеграцию раскололо Молдавию

При этом Кишинев открыл только два избирательных участка на территории России – и оба на территории посольства в Москве. Каждый участок получил не более 5000 бюллетеней, хотя в России, по разным оценкам, проживает от 76 000 до 300 000 молдавских избирателей. Это решение вызвало критику со стороны молдавской оппозиции. Не были открыты участки для граждан Молдавии и в Приднестровье, жители региона могли проголосовать лишь на прилегающих территориях.