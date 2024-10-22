Как иностранные СМИ отреагировали на выборы в Молдавии

На президентских выборах в Молдавии и одновременном референдуме о вступлении страны в Евросоюз сформировалась почти ничья, следует из предварительных результатов голосования. При явке 52% за проевропейского кандидата и действующего президента Майю Санду отдали 42,4% голосов, тогда как за ее соперника от партии социалистов и бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло – 26%, согласно 99,82% обработанных молдавским ЦИКом голосов. При этом опрос WatchDog накануне выборов показывал, что за Санду якобы проголосует 61% определившихся, а за Стояногло – 15%.