Как иностранные СМИ отреагировали на выборы в Молдавии

Как иностранные СМИ отреагировали на выборы в МолдавииМасштабы пророссийских настроений в стране оказались сюрпризом для Запада
На президентских выборах в Молдавии и одновременном референдуме о вступлении страны в Евросоюз сформировалась почти ничья, следует из предварительных результатов голосования. При явке 52% за проевропейского кандидата и действующего президента Майю Санду отдали 42,4% голосов, тогда как за ее соперника от партии социалистов и бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло – 26%, согласно 99,82% обработанных молдавским ЦИКом голосов. При этом опрос WatchDog накануне выборов показывал, что за Санду якобы проголосует 61% определившихся, а за Стояногло – 15%.
Результаты референдума и вовсе поставили под сомнение европейский выбор Молдавии. За соответствующие поправки в Конституцию проголосовали 50,4%, а против – 49,6%. Причем несогласными оказались 27 из 36 регионов страны. Прозападные социологи типа Magenta Consulting согласно опросам в 2022 и 2023 гг. заявляли о поддержке вступления в ЕС со стороны от 56% до 63% граждан Молдавии. Но с учетом явки путь туда поддерживает лишь четверть.
Расхождение между ожиданиями и реальностью западные СМИ объясняют происками Москвы. Санду заявила о враждебном влиянии на выборы извне и намерении «преступных группировок купить 300 000 голосов». Европейская комиссия также обвинила РФ в якобы вмешательстве в выборы.
В Кремле назвали условия избирательной кампании в Молдавии «несвободными», поставив под сомнение «труднообъяснимый» прирост голосов в пользу Санду и ЕС под конец подсчета результатов. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, которого обвинили в подкупе избирателей, заявил, в свою очередь, о тотальной давке и пропаганде, которую Запад вел на территории страны.
Стояногло обвинил Санду в беззастенчивом использовании административного ресурса, гонениях на оппозицию, подделке опросов и фабрикациях. Основной ее соперник экс-президент Молдавии Игорь Додон попал в 2022 г. под уголовное преследование о коррупции, равно как и сам Стояногло. «Власть заблаговременно готовилась к триумфу... И в итоге – позорнейший провал», – заявил он.
Том Балфорд, Александр Танас, Reuters
Столь неутешительный результат отнюдь не является твердым подтверждением проевропейского курса, которого Санду придерживалась на протяжении четырех лет у руля небольшой бывшей советской республики, разрывающейся между Россией и Западом.
Непростой результат референдума может ослабить позицию Санду перед вторым туром, поскольку она выступает за интеграцию в ЕС.
Полина Иванова, FT
«Мы вступаем в самый уязвимый и неспокойный период», – заявил бывший вице-премьер Молдавии Владислав Кульминский. «Страна оказалась в центре геополитического перетягивания каната, где внешние игроки тянут в разные стороны. А Молдова, как оказалось, очень равномерно разделена между этими конкурирующими векторами, – сказал он. – Это классический рецепт потенциальной катастрофы».
Оппозиция как Санду, так и ЕС сосредоточена в сельских районах и районах проживания этнических меньшинств страны, что является источником разногласий, который Россия ранее пыталась использовать.
Многие из голосов, которые в конечном итоге склонили чашу весов в пользу членства в ЕС, поступили в самом конце подсчета голосов с избирательных участков, расположенных за рубежом, что заставило некоторых усомниться в результате, который, по-видимому, обеспечила большая молдавская диаспора, проживающая на Западе.
Сара Рейнсфорд, Лаура Гоцци, BBC
Теперь Санду предстоит сложный второй тур 3 ноября, в котором ее выбывшие соперники – популист Ренато Усатый и бывший губернатор Гагаузии Ирина Влах – скорее всего, объединятся против нее под предводительством Стояногло.
В предвыборном штабе Санду в воскресенье вечером царила крайне подавленная атмосфера, а один из ее советников охарактеризовал результат как «не такой, как мы ожидали».
Многие из сторонников Санду покинули ее штаб-квартиру в Кишиневе, где они надеялись отпраздновать ее победу еще до окончания подсчета голосов. Маленькие флаги ЕС, которые им дали помахать, были брошены, на стульях или разбросаны по земле.
Габриель Гавин, Politico
Правительству Молдавии теперь придется провести годы сложных переговоров с Брюсселем и заручиться поддержкой государств-членов для своего вступления. Чиновники надеются официально присоединиться к 2030 г. и сообщили Politico, что ЕС должен взять на себя конкретные обязательства по срокам.
По словам Санду, парламентские выборы в следующем году станут «последней битвой» на пути к членству в ЕС, поскольку поддерживаемые Москвой партии намерены изменить траекторию развития страны.
Лина Грау, Андра Тиму, Bloomberg
«Её [Санду] позиции значительно ослабли», – заявил Bloomberg бывший директор Chatham House
Избирательные ставки также возрастут еще больше в следующем году, когда в Молдавии пройдут всеобщие выборы. На этих выборах проевропейская партия Санду может столкнуться с более жесткой конкуренцией, чем в президентской гонке.
«Парламентские выборы представляют собой настоящую битву, учитывая ограниченные полномочия президента в Молдавии, – заявил эксперт по безопасности из Бухареста Юлиан Фота. – Россия явно не намерена отказываться от Молдавии в ближайшее время».
Джеймс Килнер, The Telegraph
Связи с Москвой ухудшились при Санду, которая выступала за интеграцию в ЕС. Ее администрация осудила действия России на Украине, обвинила Россию в заговоре против нее и диверсифицировала поставки энергоносителей после того, как Россия сократила поставки газа. Россия обвинила правительство Санду в русофобии.
Санду предстоит тяжелая борьба во втором туре. Ее неспособность одержать полную победу на референдуме в поддержку ЕС стала ударом по авторитету.
«Это ослабляет проевропейский имидж населения и руководства Майи Санду», – сказал политолог из парижского парижского Института политических исследований Флоран Парментье.