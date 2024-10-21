Относительно референдума следует отметить его инструментальный характер. Проведение плебисцита в один день с президентскими выборами было инициировано Санду и вызвало массу нареканий со стороны оппозиции. Такие инициативы не возникают из воздуха. Режим Санду получил полный карт-бланш на использование любых манипуляций для того, чтобы президент получила возможность управлять государством второй срок. Референдум стал политтехнологическим приемом для обеспечения явки на президентских выборах (в Молдавии традиционно низкая явка на выборах), ведь число сторонников европейской интеграции в Молдавии больше, чем сторонников Санду, которая, вместе с тем, усилиями ее команды стала плотно ассоциироваться с европейским курсом страны. За громким названием «еврореферендум» скрывается не только введение в преамбулу конституции положения о европейском курсе страны, но и возможность парламента вносить изменения в конституцию простым большинством голосов. Учитывая тот факт, что ряд ключевых фигур в государстве, как правило, обладающих румынским гражданством, выступают за отмену нейтрального статуса Молдовы и вхождение в состав Румынии, такая перспектива может очень плачевно закончиться для молдавской государственности.