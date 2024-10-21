Что значат итоги выборов и референдума в Молдавии

Что значат итоги выборов и референдума в МолдавииСудьбу республики пытались решить с опорой на подсчет голосов диаспоры
20 октября в Молдавии состоялись президентские выборы, совмещенные с республиканским конституционным референдумом. Действующему президенту Майе Санду не удалось одержать победу. Второй тур выборов состоится 3 ноября. Выборы и референдум были признаны состоявшимися уже к 14:30, когда порог явки в 33% был преодолен. По предварительным данным (обработано 98% бюллетеней), победу в первом туре одержала действующий президент Молдавии Санду, набрав 42% голосов. Ее основной конкурент, бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло, набрал 26%. Явка на выборы составила 51,4%.
С референдумом ситуация обстоит сложнее. Во-первых, явка, по предварительным данным, составила всего около 44%. Во-вторых, к утру 21 октября, когда было обработано 98% бюллетеней, разрыв между количеством проголосовавших за и против изменений в конституции, фиксирующий европейский курс Молдавии, составлял всего около 2000 голосов. Еще до оглашения официальных итогов референдума можно утверждать, что по меньшей мере половина населения не поддерживает европейский курс страны.
Относительно референдума следует отметить его инструментальный характер. Проведение плебисцита в один день с президентскими выборами было инициировано Санду и вызвало массу нареканий со стороны оппозиции. Такие инициативы не возникают из воздуха. Режим Санду получил полный карт-бланш на использование любых манипуляций для того, чтобы президент получила возможность управлять государством второй срок. Референдум стал политтехнологическим приемом для обеспечения явки на президентских выборах (в Молдавии традиционно низкая явка на выборах), ведь число сторонников европейской интеграции в Молдавии больше, чем сторонников Санду, которая, вместе с тем, усилиями ее команды стала плотно ассоциироваться с европейским курсом страны. За громким названием «еврореферендум» скрывается не только введение в преамбулу конституции положения о европейском курсе страны, но и возможность парламента вносить изменения в конституцию простым большинством голосов. Учитывая тот факт, что ряд ключевых фигур в государстве, как правило, обладающих румынским гражданством, выступают за отмену нейтрального статуса Молдовы и вхождение в состав Румынии, такая перспектива может очень плачевно закончиться для молдавской государственности.
Еще накануне выборов большинство независимых экспертов и представителей молдавской оппозиции в публичных дискуссиях подчеркивали, что эти выборы будут самыми непрозрачными за всю историю независимой республики. Санду снова сделала ставку на голосующую молдавскую диаспору, ведь на прошлых выборах каждый четвертый голос, отданный за Санду, был голосом из-за рубежа. Запрет проведения экзитполов, введение практики голосования по почте для США, Канады и стран Северной Европы, беспрецедентное давление на оппозицию и тотальная зачистка информационного поля при полном потворстве со стороны Брюсселя и Вашингтона должны были обеспечить победу прозападного кандидата, обладающего гражданством иностранного государства, в первом туре.
Чего только стоили манипуляции с открытием избирательных участков в России! Вместо обещанных 29 участков, что больше на 12 по сравнению с предыдущими президентскими выборами в 2020 г., было открыто всего два и оба в Москве (всего за рубежом было открыто 234 участка). На полмиллиона граждан Молдовы, проживающих в России (это примерные данные), было выдано всего 10 000 бюллетеней. Голосование на Рождественке и Кузнецком мосту, которое было продлено до 23.00, превратилось в манифест граждан Молдавии против режима Санду, который фактически лишил огромную часть своих граждан их конституционного права голоса. Люди, приехавшие из разных регионов России, стоя в огромной очереди на улице, пели «Катюшу», водили хороводы и щедро давали журналистам нелестные комментарии в адрес Кишинева.
Готовясь к выборам, Кишинев максимально использовал интерес ЕС и США к своей стране в контексте противостояния с Россией. За два месяца до выборов Молдавию посетили множество европейских чиновников, глав европейских государств, публично выказывавших поддержку Санду и европейскому курсу страны. В свою очередь команда Санду, учитывая ее высокий антирейтинг (более 40%), заранее готовились к негативным результатам. Заявления о вмешательстве России в выборы (по этому поводу 8 октября Европарламент даже принял резолюцию «Укрепление устойчивости Молдовы против российского вмешательства перед президентскими выборами и конституционным референдумом по интеграции в ЕС»), о подготовке антиправительственных выступлений, организованных Москвой и проч. Такая подготовка велась с целью признания результатов выборов недействительными в том случае, если Санду будет однозначно проигрывать выборы. Это могло бы привести к появлению еще одного «просроченного» президента в постсоветской стране в регионе Северного Причерноморья.
Ход предвыборной кампании, как и предварительные результаты первого тура выборов, показали глубокий гражданско-политический раскол молдавского общества. Это отчасти объясняет пассивность молдавского электората. Кроме того, годами копившаяся усталость от пустых обещаний очередной раз дала о себе знать. Большую часть населения, пока еще тяготеющую к России, пытаются перетащить на сторону евроинтеграторов, однако без четкой и понятной перспективы улучшить свою жизнь. Молдавия идет по пути Украины – вот что больше всего настораживает и политическую оппозицию, и независимых наблюдателей.
Тем временем оппозиция не отчаивается, делая ставку на второй тур. Они, особенно те политические силы, чьих выдвиженцев под разными надуманными предлогами не допустили к выборам, например предвыборный блок «Победа», воспринимают эту электоральную кампанию как подготовку к парламентским выборам, которые должны пройти в следующем году. Ведь Молдавия пока еще остается парламентской республикой…