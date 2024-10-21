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В Кремле указали на аномалии с приростом голосов в поддержку Санду

Ведомости

Результаты президентских выборов в Молдавии вызывают «очень много вопросов», очевидно наличие аномалий, связанных с приростом голосов в пользу кандидата и действующего главы государства Майи Санду. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Первое, то, что мы видим, это, конечно, такие, скажем так, механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз», – сказал он.

Эти аномалии может отфиксировать любой «мало-мальски» разбирающийся в политических процессах человек, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также указал на «условия несвободной избирательной кампании» в Молдавии, в которых оппозиционные силы были лишены возможности заниматься какой-либо агитацией.

«Когда они преследовались и помещались в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну, закрывались СМИ, блокировались интернет-ресурсы и т. д.», – сказал Песков.

При этом даже в этих условиях стало очевидно, как много граждан Молдавии не являются сторонниками Санду.

20 октября в Молдавии прошли выборы президента и конституционный референдум о европейской интеграции. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, которые передает портал Unimedia, по состоянию на 11:50 мск было обработано 98,96% голосов. За Санду, по предварительным результатам, проголосовало 42,2%. На втором месте находится кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,16% голосов. На референдуме 50,16% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,84% – «против».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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