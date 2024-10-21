В Кремле указали на аномалии с приростом голосов в поддержку Санду
Результаты президентских выборов в Молдавии вызывают «очень много вопросов», очевидно наличие аномалий, связанных с приростом голосов в пользу кандидата и действующего главы государства Майи Санду. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Первое, то, что мы видим, это, конечно, такие, скажем так, механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз», – сказал он.
Эти аномалии может отфиксировать любой «мало-мальски» разбирающийся в политических процессах человек, подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также указал на «условия несвободной избирательной кампании» в Молдавии, в которых оппозиционные силы были лишены возможности заниматься какой-либо агитацией.
«Когда они преследовались и помещались в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну, закрывались СМИ, блокировались интернет-ресурсы и т. д.», – сказал Песков.
При этом даже в этих условиях стало очевидно, как много граждан Молдавии не являются сторонниками Санду.
20 октября в Молдавии прошли выборы президента и конституционный референдум о европейской интеграции. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, которые передает портал Unimedia, по состоянию на 11:50 мск было обработано 98,96% голосов. За Санду, по предварительным результатам, проголосовало 42,2%. На втором месте находится кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,16% голосов. На референдуме 50,16% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,84% – «против».