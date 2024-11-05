«Внутри страны поддержка сократилась»: реакция западных СМИ на победу Санду

«Внутри страны поддержка сократилась»: реакция западных СМИ на победу СандуДействующий президент Молдавии переизбралась благодаря зарубежным голосам
Действующий президент Молдавии Майя Санду набрала 55,33% голосов во втором туре выборов главы государства при явке 54,34%, сообщила Центральная избирательная комиссия. Ее соперник, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, поддержанный пророссийской Партией социалистов, получил 44,67%. Он лидировал на протяжении почти всего подсчета голосов, но под конец вперед вырвалась Санду. Значительное предпочтение ей отдали молдаване, проживающие за рубежом.
Прозападная пресса и политики обвинили Россию в активном вмешательстве в выборы, тогда как оппоненты Санду заявили о массовых фальсификациях и нарушениях при голосовании за рубежом.
Граждане, проживающие на территории Молдавии, поддержали Стояногло активнее, чем Санду, а на референдуме 20 октября также выступили против членства страны в Евросоюзе, поэтому на следующих выборах в парламент в 2025 г. проевропейским партиям будет непросто удержать большинство, полагает западная пресса.
В преддверии первого тура голосования на президентских выборах Еврокомиссия предложила план роста для Молдавии на сумму €1,8 млрд с целью удвоения размера молдавской экономики в течение следующих 10 лет. План связывает финансовую помощь (гранты и дешевые кредиты) с реформами, но его еще должны согласовать государства – члены ЕС и Европейский парламент, что займет пять или шесть месяцев.
Румынский депутат Европарламента Зигфрид Мурешан, который возглавит переговоры в Европейском парламенте по плану развития Молдавии, пообещал, что ЕС примет законодательство как можно скорее, «чтобы мы могли обеспечить необходимые инвестиции, которые помогут стране модернизироваться и подготовиться к вступлению в ЕС». Он охарактеризовал результат как «победу граждан Республики Молдова и поражение Российской Федерации».
Высокопоставленный российский сенатор и союзник [Владимира] Путина заявил в понедельник, что голоса были «привезены», чтобы помочь Санду победить. «Вы считаете голоса, видите, сколько не хватает "правильному" кандидату, и приносите необходимое количество голосов с зарубежных избирательных участков», – сказал Андрей Клишас, член Совета Федерации России, имея в виду голосование диаспоры.
Очереди были на избирательных участках в Москве, Италии и среди избирателей из преимущественно русскоязычного сепаратистского региона Приднестровья, которым пришлось пересечь реку Днестр на контролируемую Молдавией территорию, чтобы проголосовать.
Комментаторы и политики предупреждали, что победа Стояногло может радикально изменить политический ландшафт в Дунайском и Черноморском регионе.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Санду, заявив: «Требуется редкая сила воли, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах». «Я рада продолжить работу с вами ради европейского будущего Молдавии и ее народа», – говорится в ее сообщении в X.
Санду получила всего 49% голосов внутри страны, но 83% голосов, поданных за рубежом, что указывает на то, что, хотя ее внешнеполитическая программа имеет большую привлекательность, особенно для многих молдаван, живущих на Западе, внутри страны ее поддержка сократилась после четырех лет пребывания у власти.
Ее соперника Стояногло поддержали избиратели на родине, которые были недовольны действиями Санду в области экономики, пострадавшей от энергетического кризиса и наплыва беженцев через восточную границу Молдавии с Украиной.
Результаты показали, что Санду проиграла бы во втором туре голосования, если бы не 330 000 голосов молдавской диаспоры, основного избирательного блока.
Санду становится первым президентом Молдавии, избравшимся на второй срок. Она пообещала использовать его для внедрения реформ, необходимых для вступления в ЕС, с целью присоединения к 2030 г. Молдавия подала заявку на членство в 2022 г.
Ее [Санду] победа во втором туре в конечном итоге была обеспечена всплеском голосований граждан Молдавии за пределами страны.
Пророссийская Партия социалистов отвергла результаты. Партия не признает голосование диаспоры из-за нарушений в неназванных зарубежных странах, заявил лидер партии и бывший президент Игорь Додон. В заявлении избирательная комиссия обвиняется в политизации, но не говорится, что партия будет оспаривать результаты голосования в суде. Додон сказал, что граждане Молдавии примут окончательное решение на всеобщих выборах в следующем году.
Жители Молдавии пережили тяжелые времена в последние несколько лет. Их потрепал COVID-19, всплеск инфляции, резкий рост цен на газ и электроэнергию. Через Молдавию прошло более миллиона [украинских] беженцев, из которых 100 000 остались среди собственного сокращающегося населения страны.