«Внутри страны поддержка сократилась»: реакция западных СМИ на победу Санду

В преддверии первого тура голосования на президентских выборах Еврокомиссия предложила план роста для Молдавии на сумму €1,8 млрд с целью удвоения размера молдавской экономики в течение следующих 10 лет. План связывает финансовую помощь (гранты и дешевые кредиты) с реформами, но его еще должны согласовать государства – члены ЕС и Европейский парламент, что займет пять или шесть месяцев.