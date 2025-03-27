Задержанная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Путину с просьбой о помощи

Фотеску также рассказал, что Гуцул выразила убежденность в своей невиновности, отметив, что не имеет никакого отношения к тем обвинениям, которые ей предъявлены, и намерена вместе с адвокатами добиваться своего скорейшего освобождения. Он также сообщил, что представители стороны обвинения планируют допросить главу Гагаузии.