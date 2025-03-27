Задержанная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Путину с просьбой о помощи

Задержанная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Путину с просьбой о помощиОна призвала российского президента оказать давление на власти Молдавии для ее освобождения
Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая была задержана 26 марта, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. Заявление было опубликовано в ее Telegram-канале.
В обращении глава Гагаузии заявляет, что ее задержание является звеном в цепи кампании властей Молдавии «по уничтожению Гагаузской автономии», особый правовой статус которой закреплен конституцией Республики. По мнению Гуцул, действия правительства страны являются атакой на права и свободы гагаузов.
От лица гагаузского народа Гуцул призвала Путина использовать весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью «прекращения политических репрессий». Также она попросила главу России выразить поддержку особому статусу Гагаузской автономии.
«Мы с надеждой и верой смотрим на Россию – страну, которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права», – заключила Гуцул.
В заявлении глава Гагаузии отмечает, что ее арест является продолжением политики Кишенева, которая направлена на разрушение общественного договора, который гагаузский народ заключил с Молдавией 30 лет назад при прямом посредничестве Турции и лично бывшего президента Сулеймана Демиреля.
Она заявила, что Гагаузия сейчас нуждается в поддержке Турции, как и в тот момент, когда Анкара помогла «сохранить мир и справедливость» много лет назад.
«Сегодня мы вновь рассчитываем на Ваше вмешательство, чтобы защитить законные права гагаузского народа», – написала Гуцул.
Глава автономии уверена, что молдавские власти подвергают гагаузский народ политическому и идеологическому давлению, а также преследуют тех, кто выступает за дружбу и добрососедство с Турцией, Россией и другими стратегическими партнерами.
Депутат фракции оппозиционной политической партии «Шор» (в июне 2023 г. конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Вадим Фотеску, который навестил Гуцул, сообщил ТАСС, что глава Гагаузии передала через посетивших ее депутатов молдавского парламента распоряжения по руководству автономией.
Фотеску также рассказал, что Гуцул выразила убежденность в своей невиновности, отметив, что не имеет никакого отношения к тем обвинениям, которые ей предъявлены, и намерена вместе с адвокатами добиваться своего скорейшего освобождения. Он также сообщил, что представители стороны обвинения планируют допросить главу Гагаузии.
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержал Гуцул 26 марта на 72 часа в аэропорту Кишинева. Как сообщал советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, она намеревалась вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса и планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.
Молдавская генпрокуратура позже сообщила, что в ходе «рутинной проверки» при прохождении пограничного контроля выяснилось, что Гуцул числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны.
Ранее Гуцул обвиняли в Молдавии в нарушениях при финансировании партии «Шор». Согласно версии прокуратуры, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.
Гуцул, победившая на выборах главы Гагаузии в мае 2023 г., выступает за развитие отношений с Россией. В марте 2024 г. она встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе брифинга 26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осуждают задержание Гуцул. Действующая власть в Молдавии использует методы неприкрытого давления на политиков, которые составляют конкуренцию президенту республики Майе Санду, заявил Песков. Песков добавил, что власти республики вышли за рамки демократических норм и во многом «копируют манеру поведения» коллег в соседней Румынии, уточнив при этом, что имеет в виду случай с задержанием победителя первого тура президентской гонки Кэлина Джорджеску.