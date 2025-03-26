К чему приведет задержание в Молдавии главы Гагаузии

В частности, Гуцул фигурирует в уголовном деле о якобы незаконном финансировании запрещенной в Молдавии пророссийской партии молдавского бизнесмена Илана Шора «Шор», где Гуцул с 2019 по 2022 г. работала секретарем. При этом самого Шора Апелляционная палата Кишинева в 2023 г. заочно приговорила к 15 годам лишения свободы по делу о выводе $1 млрд из молдавской банковской системы. По версии следствия, Гуцул якобы регулярно ввозила в Молдавию деньги из России. Помимо этого ее обвиняют в координации деятельности некоторых офисов партии и «сознательном получении денег от организованной преступной группировки» на сумму более 42,5 млн леев (свыше $2,3 млн). Гуцул грозит до семи лет тюрьмы. При этом башкан отрицает свою причастность к этим событиям и называет дела против нее политически мотивированными.