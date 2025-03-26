К чему приведет задержание в Молдавии главы Гагаузии

К чему приведет задержание в Молдавии главы ГагаузииЕвгения Гуцул пыталась вылететь в Стамбул, где планировала обсудить проблемы региона
Молдавские власти поздно вечером 25 марта задержали башкана (главу) пророссийского автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул в аэропорту Кишинева перед ее попыткой покинуть страну, передает Gagauznews. Задержание произвели сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией. У Гуцул при задержании был изъят паспорт. Политик Марина Таубер заявила, что прокуратура готовит ходатайство об аресте Гуцул на месяц.
После задержания помощник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что глава Гагаузии должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. По его словам, в Турции она планировала обсудить с местными политиками важные для автономии вопросы.
Позже пограничная полиция Молдавии сообщила изданию NewsMaker, что в ходе плановой проверки на пограничном контроле было установлено, что Гуцул находится в розыске и имеет ограничения на выезд из страны. А затем пресс-секретарь Национального центра борьбы с коррупцией Анжела Старински уточнила, что задержание башкана Гагаузии происходило совместно со столичной прокуратурой в рамках уголовных дел, возбужденных против нее в период с 2022 по 2024 г.
В частности, Гуцул фигурирует в уголовном деле о якобы незаконном финансировании запрещенной в Молдавии пророссийской партии молдавского бизнесмена Илана Шора «Шор», где Гуцул с 2019 по 2022 г. работала секретарем. При этом самого Шора Апелляционная палата Кишинева в 2023 г. заочно приговорила к 15 годам лишения свободы по делу о выводе $1 млрд из молдавской банковской системы. По версии следствия, Гуцул якобы регулярно ввозила в Молдавию деньги из России. Помимо этого ее обвиняют в координации деятельности некоторых офисов партии и «сознательном получении денег от организованной преступной группировки» на сумму более 42,5 млн леев (свыше $2,3 млн). Гуцул грозит до семи лет тюрьмы. При этом башкан отрицает свою причастность к этим событиям и называет дела против нее политически мотивированными.
Оппозиция обвинила молдавское руководство в нарушении закона и злоупотреблении властью, а также назвала задержание Гуцул политической расправой перед парламентскими выборами в 2025 г. «Это не что иное, как попытка зачистить политическое поле. Власти, действуя по указке европейских кураторов, хотят подавить любое инакомыслие. Сегодня они расправляются с законно избранным башканом, завтра – с любым, кто осмелится идти против их политики», – говорится в заявлении пророссийского блока «Победа», которое есть в распоряжении «Ведомостей».
По мнению оппозиции, Гуцул подвергается беспрецедентному давлению только за то, что она придерживается пророссийского курса и критикует евроинтеграцию, «навязываемую Кишиневом». В ближайшее время блок «Победа» планирует обратиться в Европейский суд по правам человека с требованием дать оценку этим событиям и защитить гагаузского лидера, говорится в заявлении.
«Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Россией», – прокомментировала задержание Гуцул официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Прекратить преследование против Гуцул также призвали Шор, проживающий в настоящее время в России, и Партия социалистов. Башкана Гагаузии поддержали и жители автономии на митинге перед зданием Исполкома в административном центре Комрате.
В это же время заместитель руководителя региона Виктор Петров сообщил «РИА Новости», что после задержания Гуцул Кишинев стягивает к центру автономии Комрату силы полиции. «Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии «Действие и солидарность» (PAS), ситуация накаляется», – добавил он. Кроме того, сотрудники Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией провели обыски в отделе регистрации транспортных средств Комратского многофункционального центра, сообщило гагаузское общественное телевидение GRT.
Это не первый случай задержания Гуцул в аэропорту. В предыдущий раз ее задержали для досмотра в начале февраля, но через несколько часов отпустили. По словам политика, подобные инциденты в молдавской столице начались после ее посещения России в апреле 2024 г. В том же году власти США и Евросоюза (ЕС) внесли Гуцул в санкционные списки.
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Гуцул была избрана башканом Гагаузии на выборах весной 2023 г. Но президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, как того требует конституция страны.
Задержание Гуцул – еще один пример закручивания гаек в политической системе Молдавии накануне парламентских выборов, которые крайне важны для правящей партии PAS, говорит глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. По его словам, правящая партия практически не выполнила свое главное обещание по борьбе с коррупцией. «Правящие силы постараются использовать этот кейс для демонстрации хоть каких-то достижений на этом направлении. Власти фактически ведут репрессии против оппозиции: против них принимаются политически мотивированные решения судов, а правящая партия активно продвигает законопроекты по фактическому ограничению критики действий властей», – объяснил эксперт.
Правительство Санду пытается внести раскол в рядах оппозиции на условно «жесткие» и формальные силы, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Жесткая» оппозиция в лице блока «Победа», продолжает эксперт, не будет допущена до выборов, а входящая в этот блок партия «Альтернатива» будет допущена, если продемонстрирует максимальную лояльность текущим властям.
По словам Манастырлы, отстранение Гуцул от власти в Гагаузии будет зависеть от решения молдавских властей. В случае отстранения обязанности башкана будет выполнять первый зам председателя исполкома автономии Илья Узун. Правда, теоретически гагаузские власти могут не признать решения суда, отметил эксперт.
Кишиневу будет сложно снять Гуцул с должности башкана, продолжает Брутер. При этом Кишинев будет оказывать давление на власти автономии, чтобы местный парламент сам проголосовал за прекращение полномочий главы, угрожая в противном случае перекрытием финансовых потоков в Гагаузию и блокировкой работы местных органов власти, допустил политолог.