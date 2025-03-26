Захарова: Кишинев давит на выступающих за отношения с РФ молдавских политиков

Захарова: Кишинев давит на выступающих за отношения с РФ молдавских политиковПарламент автономии выразил протест и потребовал освободить Гуцул
Власти Молдавии устроили ожесточенный прессинг местным политикам и журналистам, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала задержание в Кишиневе главы Гагаузии Евгении Гуцул в рамках расследования уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2023 г.
«По мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство. На неугодных политиков заводятся уголовные дела, независимые, прежде всего русскоязычные, СМИ подвергаются цензуре», – заявила Захарова.
Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева вечером 25 марта на 72 часа. По словам ее советника Юрия Кузнецова, глава Гагаузии намеревалась вылететь в столицу Турции по приглашению Международного журналистского конгресса для обсуждения там важных для автономии вопросов. При прохождении пограничного контроля выяснилось, что выезд из страны ей запрещен.
На сайте Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии сообщается, что Гуцул была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Гуцул, победившая на выборах главы автономии в мае того года, выступает за развитие отношений с Россией. В марте 2024 г. она встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Кремле осудили задержание Гуцул. Власти Молдавии должны прекратить давление на политических конкурентов президента республики Майи Санду, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Народное собрание Гагаузии также считает политически мотивированным и незаконным задержанием Гуцул, а уголовное дело против нее – сфабрикованным. В связи с этим парламент автономии выразил протест и потребовал освободить Гуцул, а также провести независимое международное расследование с участием ОБСЕ, Совета Европы, представителей правоохранительных антикоррупционных органов Турции и России.