Захарова: Кишинев давит на выступающих за отношения с РФ молдавских политиков

На сайте Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии сообщается, что Гуцул была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Гуцул, победившая на выборах главы автономии в мае того года, выступает за развитие отношений с Россией. В марте 2024 г. она встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.