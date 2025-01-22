Гуцул: Гагаузия объявила 2025 год Годом 80-летия Победы

В мае 2024 г. российский кабмин утвердил план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого события и в саму годовщину Победы пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны». На праздничные мероприятия приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Киргизской республики Садыр Жапаров и другие мировые лидеры.