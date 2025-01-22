Гуцул: Гагаузия объявила 2025 год Годом 80-летия Победы
Исполнительный комитет Гагаузии принял решение объявить 2025 г. Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава автономии Евгения Гуцул написала в своем Telegram-канале.
Гуцул напомнила, что победа над фашизмом принадлежит советскому народу, в том числе жителям Советской Молдавии – молдаванам, гагаузам, украинцам, болгарам, русским, евреям и представителям других народов.
«Мы гордимся славными страницами нашей общей истории и считаем своим долгом передать историческую правду будущим поколениям. Наши дети и внуки должны знать об ужасах войны и о подвиге наших предков, благодаря которым мы сегодня живем в мире и согласии», – заявила глава Гагаузской автономии.
По словам Гуцул, в ближайшие месяцы будет реализован план образовательных, культурных и научных мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Она выразила надежду, что к инициативе Исполкома присоединятся школы, детские сады, учреждения культуры, общественные организации и неравнодушные жители Гагаузии.
В мае 2024 г. российский кабмин утвердил план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого события и в саму годовщину Победы пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны». На праздничные мероприятия приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Киргизской республики Садыр Жапаров и другие мировые лидеры.