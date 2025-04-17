Захарова: Москва осуждает тоталитарные методы Кишинева в отношении Гагаузии

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. По первоначальному решению суда она должна была находиться под арестом до 14 апреля. 9 апреля суд Кишинева заменил меру пресечения на домашний арест на 30 дней. Защита Гуцул безуспешно пыталась оспорить решение о домашнем аресте, требуя полного освобождения.