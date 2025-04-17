Захарова: Москва осуждает тоталитарные методы Кишинева в отношении Гагаузии
Москва осуждает тоталитарные меры Кишинева относительно Гагаузии и призывает обратить внимание на ситуацию международные структуры, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Молдавские власти, по словам Захаровой, попирают права человека и национальных меньшинств.
14 апреля Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор назвал решение молдавского КС покушением на автономный статус Гагаузии.
В Гагаузии прошли уличные акции, участники которых высказались против действий властей Молдавии и потребовали восстановления всех полномочий автономии. Митингующие также настаивали на освобождении из-под домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Участники поддержали создание комитета защиты автономии, который намерен обратиться в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг ситуации. В случае игнорирования требований со стороны Кишинева жители Гагаузии заявили о готовности к дальнейшим протестам и обращению в международные судебные инстанции.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. По первоначальному решению суда она должна была находиться под арестом до 14 апреля. 9 апреля суд Кишинева заменил меру пресечения на домашний арест на 30 дней. Защита Гуцул безуспешно пыталась оспорить решение о домашнем аресте, требуя полного освобождения.