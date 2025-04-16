Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул
Участники уличной акции в Гагаузии высказались против действий властей Молдавии и потребовали восстановления всех полномочий автономии, передает «РИА Новости».
Как следует из резолюции, зачитанной на акции, митингующие также настаивали на освобождении из-под домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул.
В документе говорится о систематическом нарушении Кишиневом конституционных прав гагаузов и вмешательстве в полномочия автономии. В числе первоочередных требований – отмена решения Конституционного суда, запрещающего Народному собранию участвовать в назначении прокурора, прекращение политического давления, восстановление финансовой самостоятельности и равный доступ к внешним грантам и кредитам.
Участники также поддержали создание комитета защиты автономии, который намерен обратиться в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг ситуации. В случае игнорирования требований со стороны Кишинева жители Гагаузии заявили о готовности к дальнейшим протестам и обращению в международные судебные инстанции.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу сроком на 20 суток. Согласно первоначальному решению суда, она должна была находиться под арестом до 14 апреля. Но 9 апреля суд Кишинева заменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Защита Гуцул до этого безуспешно пыталась оспорить решение о домашнем аресте, требуя полного освобождения своей подзащитной.