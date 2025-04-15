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Апелляционная палата отклонила ходатайство о 30-дневном аресте Гуцул

Ведомости

Апелляционная палата в Кишиневе отклонила ходатайство прокуратуры об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 30 дней. Таким образом, она останется под домашним арестом.

«Суд постановил оставить в силе решение первой инстанции и отклонить апелляцию прокуратуры», – объявила председательствующий судья (цитата по «РИА Новости»).

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу сроком на 20 суток. Согласно первоначальному решению суда, она должна была находиться под арестом до 14 апреля. Но 9 апреля суд Кишинева заменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Защита Гуцул до этого безуспешно пыталась оспорить решение о домашнем аресте, требуя полного освобождения своей подзащитной.

14 апреля адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила, что текущие судебные ограничения мешают главе Гагаузии исполнять свои обязанности. В частности, Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. При этом суд не определил конкретный круг лиц, с которыми ей запрещено взаимодействовать. Юрист поясняла, что если решение о домашнем аресте сохранится, то защита будет добиваться уточнения условий ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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