Апелляционная палата отклонила ходатайство о 30-дневном аресте Гуцул
Апелляционная палата в Кишиневе отклонила ходатайство прокуратуры об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 30 дней. Таким образом, она останется под домашним арестом.
«Суд постановил оставить в силе решение первой инстанции и отклонить апелляцию прокуратуры», – объявила председательствующий судья (цитата по «РИА Новости»).
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу сроком на 20 суток. Согласно первоначальному решению суда, она должна была находиться под арестом до 14 апреля. Но 9 апреля суд Кишинева заменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Защита Гуцул до этого безуспешно пыталась оспорить решение о домашнем аресте, требуя полного освобождения своей подзащитной.
14 апреля адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила, что текущие судебные ограничения мешают главе Гагаузии исполнять свои обязанности. В частности, Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. При этом суд не определил конкретный круг лиц, с которыми ей запрещено взаимодействовать. Юрист поясняла, что если решение о домашнем аресте сохранится, то защита будет добиваться уточнения условий ограничений.