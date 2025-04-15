Апелляционная палата отклонила ходатайство о 30-дневном аресте Гуцул

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу сроком на 20 суток. Согласно первоначальному решению суда, она должна была находиться под арестом до 14 апреля. Но 9 апреля суд Кишинева заменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Защита Гуцул до этого безуспешно пыталась оспорить решение о домашнем аресте, требуя полного освобождения своей подзащитной.