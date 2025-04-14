Адвокат: Гуцул не может исполнять обязанности главы Гагаузии
Судебные ограничения в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул не позволяют ей исполнять свои обязанности. Об этом рассказала ТАСС ее адвокат Наталья Байрам.
Байрам пояснила, что Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. При этом суд не определил круг лиц, с которыми ей запрещено общаться. Если решение о домашнем аресте главы Гагаузии останется в силе, защита обратится в первую инстанцию для уточнения ограничений.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта при попытке вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщал, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.
28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток, но 9 апреля Кишиневский суд сектора Чеканы отправил Гуцул под домашний арест на месяц.
Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии. Об этом говорится в ее обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу 1 апреля. Глава Гагаузии попросила его обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии. 27 марта она направила подобную просьбу президенту России Владимиру Путину. Тогда Гуцул призвала Путина оказать давление на молдавские власти для ее освобождения.