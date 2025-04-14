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Адвокат: Гуцул не может исполнять обязанности главы Гагаузии

Ведомости

Судебные ограничения в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул не позволяют ей исполнять свои обязанности. Об этом рассказала ТАСС ее адвокат Наталья Байрам.

Байрам пояснила, что Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. При этом суд не определил круг лиц, с которыми ей запрещено общаться. Если решение о домашнем аресте главы Гагаузии останется в силе, защита обратится в первую инстанцию для уточнения ограничений.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта при попытке вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщал, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток, но 9 апреля Кишиневский суд сектора Чеканы отправил Гуцул под домашний арест на месяц.

Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии. Об этом говорится в ее обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу 1 апреля. Глава Гагаузии попросила его обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии. 27 марта она направила подобную просьбу президенту России Владимиру Путину. Тогда Гуцул призвала Путина оказать давление на молдавские власти для ее освобождения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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