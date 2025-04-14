Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии. Об этом говорится в ее обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу 1 апреля. Глава Гагаузии попросила его обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии. 27 марта она направила подобную просьбу президенту России Владимиру Путину. Тогда Гуцул призвала Путина оказать давление на молдавские власти для ее освобождения.