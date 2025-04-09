Суд в Молдавии перевел главу Гагаузии Гуцул под домашний арест
Кишиневский суд сектора Чеканы отправил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест на 30 суток, передает молдавский телеканал TV8. До этого она находилась под предварительным арестом в тюрьме, срок которого завершался 14 апреля.
Прокуроры запрашивали 30 суток предварительного ареста в тюрьме. Защита Гуцул заявляет, что запрос прокуроров об аресте не обоснован, поскольку они не представили доказательств по делу в отношении главы Гагаузии.
«Не было представлено никаких доказательств, которые бы подтверждали риск уклонения, риск влияния на других людей или риск уничтожения доказательств или воздействия на уголовное расследование. Я надеюсь на законное решение», – заявил ее адвокат Сергей Морару.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, откуда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.
Как говорил «Ведомостям» ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Вячеслав Степанов, часть гагаузской элиты считает, что башкан (глава) не должен входить ни в какие политические партии и ее «раздражает позиционирование Гуцул как сторонника партии эмигрировавшего молдавского бизнесмена Илана Шора».
По версии эксперта, задержание Гуцул – реализация политического сценария молдавских властей с целью смены главы власти в Гагаузии на более удобного кандидата и последующей эрозии автономии.