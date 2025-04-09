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Суд в Молдавии перевел главу Гагаузии Гуцул под домашний арест

Ведомости

Кишиневский суд сектора Чеканы отправил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест на 30 суток, передает молдавский телеканал TV8. До этого она находилась под предварительным арестом в тюрьме, срок которого завершался 14 апреля.

Прокуроры запрашивали 30 суток предварительного ареста в тюрьме. Защита Гуцул заявляет, что запрос прокуроров об аресте не обоснован, поскольку они не представили доказательств по делу в отношении главы Гагаузии.

«Не было представлено никаких доказательств, которые бы подтверждали риск уклонения, риск влияния на других людей или риск уничтожения доказательств или воздействия на уголовное расследование. Я надеюсь на законное решение», – заявил ее адвокат Сергей Морару.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, откуда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

9 апреля Гуцул призвала провести открытое судебное заседание по ее делу.

Как говорил «Ведомостям» ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Вячеслав Степанов, часть гагаузской элиты считает, что башкан (глава) не должен входить ни в какие политические партии и ее «раздражает позиционирование Гуцул как сторонника партии эмигрировавшего молдавского бизнесмена Илана Шора».

По версии эксперта, задержание Гуцул – реализация политического сценария молдавских властей с целью смены главы власти в Гагаузии на более удобного кандидата и последующей эрозии автономии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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